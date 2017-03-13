В Ельцин Центре в Екатеринбурге из-за долгов могут отключить воду и тепло

В самом президентском центре заявляют, что с коммунальными удобствами у них все в порядке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Пресс-служба Свердловского филиала «Энергосбыт Плюс» сообщила сегодня, 14 марта, что будет ограничена подача тепла и воды в Ельцин Центре.

Долг перед коммунальщиками

Управляющая компания, ответственная за Ельцин Центр и бизнес-центр «Демидов», накопила долг более 3 миллионов рублей. Как сообщают другие источники, из них 2 миллиона УК уже погасила, однако коммунальщики не снимут ограничения до полного расчета компании с ними.

Ельцин Центр работает, как и прежде

В Ельцин Центре ситуацию прокомментировали следующим образом:

- Центр работает в штатном режиме, проблем с теплом и горячей водой у нас тоже нет, - сказала пресс-секретарь центра Елена Волкова.

Музей первого Президента России Бориса Ельцина, образовательный центр, арт-галерея, детский центр, фудкорты и магазины – все это уместилось на 88 тысячах квадратных метрах «Ельцин Центра». Однако на самом деле, все, что непосредственно относится к самому центру, заняло лишь четверть этой площади. Остальное – коммерческие площади.

В 2015 году НАША делала репортаж с открытия Ельцин Центра. Посмотреть, как там внутри, можно здесь.

Кто выступал за и против строительства и открытия Ельцин Центра.

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