Весенний паводок отрежет 76 населенных пунктов в Свердловской области

Масштабы паводка в 2017 году на Среднем Урале могут превзойти прошлогодние.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Более 70 населенных пунктов Свердловской области могут быть отрезаны от остального мира весенним паводком в 2017 году, сообщили департаменте информполитики губернатора 14 марта.

Синоптики прогнозируют сильный паводок - его уровень в 2017 году может превысить многолетнюю среднегодовую норму на 37 процентов, что на два процента больше по сравнению с 2016 годом. В связи с этим всем свердловским министерствам и ответственным за это ведомствам поручили обеспечить защиту свердловчан от стихии: уже начался завоз продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов в населенные пункты, которые находятся в потенциальной зоне подтопления.

Всего автосообщение из-за большой воды может быть нарушено с 76 поселениями. В 24 населенных пунктах будут сформированы 39 лодочных и паромных переправ.

Кроме этого, в зоне паводка должны убрать бесхозные плотины, дамбы и другие сооружения, которые могут препятствовать безаварийному пропуску талых вод. Сейчас специалисты убирают снег, наледь и мусор из-под мостов и водопропускных труб.