Весенний паводок отрежет 76 населенных пунктов в Свердловской области

Масштабы паводка в 2017 году на Среднем Урале могут превзойти прошлогодние.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
Более 70 населенных пунктов Свердловской области могут быть отрезаны от остального мира весенним паводком в 2017 году, сообщили департаменте информполитики губернатора 14 марта.
Синоптики прогнозируют сильный паводок - его уровень в 2017 году может превысить многолетнюю среднегодовую норму на 37 процентов, что на два процента больше по сравнению с 2016 годом. В связи с этим всем свердловским министерствам и ответственным за это ведомствам поручили обеспечить защиту свердловчан от стихии: уже начался завоз продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов в населенные пункты, которые находятся в потенциальной зоне подтопления.
Всего автосообщение из-за большой воды может быть нарушено с 76 поселениями. В 24 населенных пунктах будут сформированы 39 лодочных и паромных переправ.
Кроме этого, в зоне паводка должны убрать бесхозные плотины, дамбы и другие сооружения, которые могут препятствовать безаварийному пропуску талых вод. Сейчас специалисты убирают снег, наледь и мусор из-под мостов и водопропускных труб.
- Всего в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка будут участвовать более 12 тысяч человек, почти три тысячи единиц спецтехники и 105 плавсредств.
- По прогнозам экспертов, паводок начнется примерно 10 апреля. Ранее гидрологи прогнозировали паводок на уровне нормы или выше ее, однако позже прогноз стал менее оптимистичным.
- Весной 2016 года Свердловская область пережила сильнейший паводок за последние 40 лет. Причиной этому послужили аномально теплая зима и обилие снегозапасов, которые скопились в поймах свердловских рек. В зону затопления попали Ирбит, Первоуральск, Верхнотурье, Нижний Тагил, Ревда и другие свердловские муниципалитеты и их окрестности.