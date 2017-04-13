Придется отпрашиваться у Ройзмана: депутатов Екатеринбургской гордумы будут штрафовать за прогулы

Депутаты либо уходят досрочно с заседаний, либо полностью игнорируют решение вопросов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

Заместитель председателя Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов заявил, что к депутатам за прогулы будут применяться штрафные санкции. О готовящихся изменениях в регламент гордумы 14 апреля 2017 года сообщает Znak.com.

По словам Тестова, соответствующие изменения планируется внести в регламент гордумы. Если поправки вступят в силу, то о своем отсутствии на заседании депутатам придется предупреждать главу города Евгения Ройзмана. Досрочно покинуть заседание депутат сможет только по решению гордумы.

Если депутат-прогульщик месяц не будет появляться на заседаниях, то он может лишиться половины от той суммы, которая выделяется народному избраннику на содержание помощников. За прогулы в течение трех месяцев депутата могут лишить компенсаций.