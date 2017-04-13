Допрыгался: в Екатеринбурге хулигана, который прыгал по машинам, арестовали на 5 суток

Своими прыжками парень повредил 9 автомобилей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Екатеринбурге суд назначил пять суток ареста хулигану, повредившему автомобили на Сортировке, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Признали виновным в мелком хулиганстве

Накануне, 13 апреля, был задержан 32-летний мужчина, который в буквальном смысле прыгал по припаркованным во дворе дома на улице Конотопской автомобилям. Автомобили при этом получили ущерб, сумма которого уточняется. Железнодорожный районный суд признал «прыгуна» виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и наказал арестом на 5 суток.

Пострадали 9 машин

Сейчас полиция решает - будет ли «паркурщик» привлечен к административной или уголовной ответственности за повреждение чужого имущества. Это зависит от точной суммы причиненного потерпевшим ущерба.

Всего от действий хулигана пострадали 9 автомобилей.

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