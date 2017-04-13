Маршрутов – меньше, денег – больше: Екатеринбург получит еще 64 миллиона рублей на транспортную реформу

Общая сумма составила 6 миллиардов 498 миллионов 700 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

Екатеринбургу выделят еще 64 миллиона рублей на транспортную реформу . Соответствующие поправки в постановление внес глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб 11 апреля.

Финансирование развития системы общественного транспорта в Екатеринбурге с 2017 по 2021 годы увеличилось на 64,5 миллиона рублей, теперь общая сумма составляет 6 миллиардов 498 миллионов 700 тысяч рублей. Городской бюджет выделит на эти цели большую часть средств - 5,5 миллиардов рублей. Еще 878 миллионов рублей Екатеринбург получит из бюджета области, федеральный бюджет выделит 84 миллиона рублей.

Ранее участие федерального бюджета не предусматривалось. Из-за федерального финансирования, областной и городской бюджеты сократили свои суммы. В результате добавка к общей сумме, которая будет направлена на развитие общественного транспорта, составила 64,5 миллиона рублей.