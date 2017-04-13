Маршрутов – меньше, денег – больше: Екатеринбург получит еще 64 миллиона рублей на транспортную реформу

Общая сумма составила 6 миллиардов 498 миллионов 700 тысяч рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017
Екатеринбургу выделят еще 64 миллиона рублей на транспортную реформу. Соответствующие поправки в постановление внес глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб 11 апреля.
Финансирование развития системы общественного транспорта в Екатеринбурге с 2017 по 2021 годы увеличилось на 64,5 миллиона рублей, теперь общая сумма составляет 6 миллиардов 498 миллионов 700 тысяч рублей. Городской бюджет выделит на эти цели большую часть средств - 5,5 миллиардов рублей. Еще 878 миллионов рублей Екатеринбург получит из бюджета области, федеральный бюджет выделит 84 миллиона рублей.
Ранее участие федерального бюджета не предусматривалось. Из-за федерального финансирования, областной и городской бюджеты сократили свои суммы. В результате добавка к общей сумме, которая будет направлена на развитие общественного транспорта, составила 64,5 миллиона рублей.
- Эти средства будут потрачены на внедрение транспортной реформы в Екатеринбурге, перенесенной на 2019 год.
- На этой неделе Якоб также внес поправки в постановление о транспортной реформе, подразумевающие ликвидацию 15 автобусных маршрутов в Екатеринбурге уже в 2017 году. Отменять маршруты начнут с 1 июля 2017, список здесь.