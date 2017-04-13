Екатеринбуржцам покажут гигантские раритетные книги

Селфи с полуметровой книгой можно будет сделать 21 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В библиотеках и музеях Екатеринбурга в ночь с 21 на 22 апреля пройдет Библионочь. Всего в акции примет участие около ста площадок.

Книги высотой в полметра

В библиотеке имени Белинского можно будет увидеть книги высотой более полуметра, созданные в СССР в 1920-70-х годах. Экспонаты разрешено брать в руки и делать с ними селфи.

Тема фестиваля в этом году – «Месторождения полезных знаний»

- Каждая библиотека является своего рода «месторождением», которое располагает большими информационными ресурсами, где пользователи могут вести разведку, разработку и добычу различных знаний. В широком смысле Урал можно представить как сокровищницу природных, интеллектуальных, научных богатств. Тема «Библионочи» также легко увязывается с Годом экологии, - говорится в сообщении организаторов акции.

Сайт Библионочи - здесь

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