Наверх
Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с обездвиженным первоуральцем Николаем Грудинкиным
22:20, сегодня
Екатеринбуржец пытается вызволить свою дочь из новой семьи: 4-летняя девочка рассказала о БДСМ-играх отчима
19:35, сегодня1
В Екатеринбурге пенсионерка умерла после обвинения в краже в «Пятерочке»
18:50, сегодня2
В Екатеринбург привезли Софи Лорен и Джину Лоллобриджиду: масштабная фотовыставка открылась в Ельцин Центре
18:35, сегодня
Екатеринбуржцам покажут гигантские раритетные книги
18:20, сегодня
В Екатеринбурге около Театра драмы группа молодежи жестоко избила скейтбордиста: у него сломана челюсть
18:12, сегодня4
Никита Михалков представил свое детище «в двух шагах» от Ельцин Центра
17:40, сегодня
Подростка сбила пенсионерка: в Екатеринбурге задержали водителя, сбежавшего с места ДТП на Щербакова
17:01, сегодня
В Свердловской области в жилом доме крыша упала прямо в квартиру, пробив потолок и пол
16:44, сегодня
В Екатеринбурге полиция оцепила «Дом контор» из-за гаджета в урне
16:25, сегодня
Маршрутов – меньше, денег – больше: Екатеринбург получит еще 64 миллиона рублей на транспортную реформу
16:17, сегодня1
«Поголовное уничтожение малого бизнеса!»: свердловские предприниматели высказались по поводу перехода на онлайн-кассы
15:45, сегодня3
С июля 2017 года в России можно будет оформлять больничные в электронном виде
15:15, сегодня
В Свердловской области просыпаются клещи: простой способ обезопасить себя от укусов
14:53, сегодня
Парад абсурда начнется от Ельцин Центра: в Екатеринбурге подана заявка на пятую Монстрацию
14:45, сегодня1
«Как Иван-Дурак ума-разума набирался!» Сказочная Академия устраивает День открытых дверей в Екатеринбурге
14:33, сегодня
Сестра смогла спастись: в Свердловской области возбудили дело после гибели трехлетнего мальчика на железной дороге
14:02, сегодня
Каким должно быть хорошее окно для загородного дома?
14:01, сегодня
Придется отпрашиваться у Ройзмана: депутатов Екатеринбургской гордумы будут штрафовать за прогулы
13:57, сегодня
На «Ночи музеев – 2017» в Екатеринбурге горожан призовут к ЗОЖ и сохранению окружающей среды
13:50, сегодня
Какая межкомнатная дверь вам подходит? Полное руководство, чтобы сделать правильный выбор
13:36, сегодня
Около железнодорожного вокзала Екатеринбурга в кустах нашли отрезанную голову
13:31, сегодня1
В Екатеринбурге задержали трех сотрудников ОБЭП
13:12, сегодня
«Это была провокация»: представитель Кадырова в Екатеринбурге прокомментировал драку студентов на матче
12:53, сегодня3
В Екатеринбурге появился уникальный аппарат для выявления рака на ранних стадиях
12:47, сегодня2
9 мифов о весеннем авитаминозе в Екатеринбурге
12:26, сегодня
«Двери открыты, телевизор работает, никого дома нет»: в Нижнем Тагиле из своей квартиры пропала пожилая женщина
12:17, сегодня
В Первоуральске задержали неадекватного водителя-наркомана
12:04, сегодня
В Свердловской области за дачу ложных показаний депутата привлекут к суду
11:33, сегодня
В Екатеринбурге на одну вакансию в сфере госслужбы претендуют 30 человек
11:26, сегодня
Допрыгался: в Екатеринбурге хулигана, который прыгал по машинам, арестовали на 5 суток
10:44, сегодня
В Екатеринбурге снесли незаконный магазин товаров для животных
10:35, сегодня1
В Екатеринбурге «Рено» влетел в трамвай
09:51, сегодня1
За ночь в Екатеринбурге сгорели три ВАЗа и «Газель»
09:25, сегодня2
Выходные в Екатеринбурге c 15 по 16 апреля: идем на Базар диковин, зажигаем на рок-шоу и празднуем Пасху
09:00, сегодня
Под Екатеринбургом автомобиль задавил парня и девушку: водитель сбежал с места ДТП
08:50, сегодня
Официально: Россия не будет участвовать в «Евровидении»
08:33, сегодня
Дождь, снег и сильный ветер: погода не порадует екатеринбуржцев в выходные
08:11, сегодня
«Лысина решает»: рецензия на фильм «Форсаж 8»
08:10, сегодня
Никита Михалков приехал в Екатеринбург и сделал новое заявление о Ельцин Центре
23:50, 13.04.20172
МЧС предупреждает: на Екатеринбург идет ураган
22:45, 13.04.2017
В Екатеринбурге иномарка сбила 13-летнего ребенка, водитель сбежал с места ДТП
20:56, 13.04.2017
Две новые школы откроются в Екатеринбурге в 2017 году
20:24, 13.04.2017
Два екатеринбуржца угнали иномарку и устроили гонки с полицейскими
19:47, 13.04.2017
Друзья подростка, забившего насмерть охранника в Екатеринбурге, рассказали свою версию инцидента
19:19, 13.04.20171
Жителей Екатеринбурга бесплатно научат красиво снимать свадьбы
19:03, 13.04.2017
Людей пинали ногами: студенты из Екатеринбурга и Грозного устроили массовую драку во время футбольного матча
19:03, 13.04.20172
«Мы как старые игрушки, которые завалялись и их уже не отмыть»: интервью с Галиной Марченко из «Спокойной ночи, малыши»
18:35, 13.04.2017
В Екатеринбурге с особняка, переданного РПЦ, пропали мемориальные таблички
18:31, 13.04.20172
В Свердловской области из окна седьмого этажа выкинули щенка: он нагадил на коврике
17:45, 13.04.20171
Свердловских школьников будут учить приемам самбо на уроках физкультуры
17:39, 13.04.2017

Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с обездвиженным первоуральцем Николаем Грудинкиным

Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с обездвиженным первоуральцем Николаем Грудинкиным
16+
Фото: Юнна Зузенкова/Наша Газета
Карякин отметил, что ни в какой момент не поддавался Коле.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

Обездвиженный 29-летний Николай Грудинкин сыграл в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным сегодня, 14 апреля, сообщает корреспондент НАШЕЙ.
 
Об этой игре Коля мечтал год и ждал ответа чемпиона четыре месяца. Первоуральцу удалось отыграть с Карякиным три партии в шахматы. Одна из них закончилась с результатом ничья, в двух – победил чемпион. Но Коля изначально не стремился к победе, для него было важным попробовать свои силы с кумиром.
 
 
Игра проходила по интернету, известный шахматист вышел на видеосвязь по скайпу, так что игроки могли друг друга видеть. Общение и игра продолжались 45 минут, за это время они успели отыграть три партии и пообщаться друг с другом. 
  • Карякин похвалил Николая, сказав, что он хорошо играет для самоучки. Договорились сыграть еще раз через год.
  • Интервью НАШЕЙ с Николаем читайте здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 14.04.2017, 22:20
Тэги: Фото, Эксклюзив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Голодовка в колонии Биатлон История Екатеринбурга Приговор Лошагину ЧМ-2018 ДТП Семья Транспорт Гололед Катастрофа Расстрел Мода Ловец покемонов Мировые новости Кто заработал Расписание ГИБДД Горящие авто Война ритуальных агентств Грипп Смерть Доска позора Коллекторы Развлечения Школа Крушение самолета под Ростовом Криминал Знаменитости Туризм Отношения Военный репортаж Красота Убийство в Рахмангулово Погода Еда Позитив Культура Интернет Бэби-боксы Взрыв Животные Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Секс Афиша Новости дня Ту 154 Производство Происшествия МЧС Хэллоуин-2015 ЗАГС Футбол Экономия Розыск Хоккей СМИ Приостановка полетов в Египет Опрос Дороги Горячее Слухи Дело Пьянкова Религия ВУЗ Скорая помощь Статистика Отдых Недвижимость Новый год Грипп в Екатеринбурге Видео Суд Путин Дети Искусство Транспортная реформа Храм святой Екатерины Деньги Необычное Шоу-бизнес Отключение света Уралмаш, Эльмаш История успеха Новости России В Египте разбился самолет с российскими туристами ЖКХ Баскетбол Репортаж Тест Общественный транспорт Политика Психология Образование Рецензия Бизнес Новости Дом-2 Мистика Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Студенты Самолет Минобороны упал в Якутии Авто Взятки Интервью В Екатеринбурге -40 градусов Здоровье Волейбол Растения Жизнь в городе Обрушение крыши на Калинина ИГИЛ Самолет Медицина Мультимедиа Музыка Корь Дорожные воины Пусть говорят Фото Эксклюзив Сибирская язва Выставки Кризис и санкции Рейтинг Экономика Парковки Мужчины Женщины Высокие технологии Мотоциклы Строительство Снос монастыря на Качканаре Личное Спорт Расстрел на Депутатской Скандал с Новиковым Пожар Ошибки врачей Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Конкурсы Скандалы Лайфхак Ельцин-центр

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru