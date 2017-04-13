Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с обездвиженным первоуральцем Николаем Грудинкиным

Карякин отметил, что ни в какой момент не поддавался Коле.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

Обездвиженный 29-летний Николай Грудинкин сыграл в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным сегодня, 14 апреля, сообщает корреспондент НАШЕЙ.

Об этой игре Коля мечтал год и ждал ответа чемпиона четыре месяца. Первоуральцу удалось отыграть с Карякиным три партии в шахматы. Одна из них закончилась с результатом ничья, в двух – победил чемпион. Но Коля изначально не стремился к победе, для него было важным попробовать свои силы с кумиром.

Игра проходила по интернету, известный шахматист вышел на видеосвязь по скайпу, так что игроки могли друг друга видеть. Общение и игра продолжались 45 минут, за это время они успели отыграть три партии и пообщаться друг с другом.