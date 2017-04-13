На «Ночи музеев – 2017» в Екатеринбурге горожан призовут к ЗОЖ и сохранению окружающей среды

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017
Традиционная «Ночь музеев» пройдет в 2017 году в Екатеринбурге с 20 на 21 мая. Организаторы продолжают удивлять горожан и подготовили для них ряд сюрпризов.
В этом году свои в музейном фестивале примет участие рекордное количество площадок – 111. 13 из них участвуют в «Ночи» впервые.
Главной темой события на этот раз станет экостиль. Горожан призовут к следованию ЗОЖ, сохранению окружающей среды и природы. Тему приурочили к проводимому в России Году экологии.
Погружать в эту тему будут на всех площадках. Так, в Музее истории Екатеринбурга подготовили проект «Город и вода: разговор на чистоту», который поддерживает «Гринпис». Кроме того, посетителей приобщат к велоспорту: расскажут о его истории и предложат прокатиться на велосипеде по коридору музея.
Масштабную тематическую программу подготовили в Свердловском областном краеведческом музее, который представлен на 15 площадках по Свердловской области. В Музее природы предложат пройти «Курс молодого ботаника». В Доме Поклевских Козелл познакомят с выставкой, посвященной экологии памяти, «В жерновах революции».
Музей изобразительных искусств по традиции организует для горожан рок-концерт.
- Фестиваль Rock museum будет организован совместно с радио Rock arsenal. У нас не будет хедлайнеров и мегазвезд. Рок будет представлен во всех проявлениях – от фолка до металла. Сцена будет расположена прямо на крыше музея, - рассказал НАШЕЙ директор Музея ИЗО Никита Корытин.
В помещении Музея ИЗО на улице Вайнера, 11, презентуют выставочный комплекс «Эрмитаж-Урал». По словам директора Музея ИЗО Никиты Корытина, там можно будет узнать, каким станет будущий масштабный культурно-просветительский центр. Также там организуют площадку для выступлений горожан, которые смогут поделиться своими пожеланиями, какими они хотят видеть Эрмитаж в Екатеринбурге.
По словам первого заместителя начальника управления культуры городской администрации Елены Трофимовой, к числу новых площадок в этом году добавятся музей художника Миши Брусиловского, Уральский центр развития дизайна, Музей золота в Березовском, Парк сказов в Арамили.
- Как и в прошлом году, в рамках «Ночи музеев» представят две программы: детскую и взрослую. Первая продлится с 11:00 до 18:00, вторая начнется в 19:00 и продлится до двух часов ночи.
- В рамках детской «Ночи музеев» будут работать 76 площадок, которые представляют 67 участников. Основную программу – для взрослых – представят на 70 площадках. Причем, 30 из них можно будут посетить совершенно бесплатно.
- В 2017 году «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в 11 раз.
- Фоторепортаж НАШЕЙ с акции прошлого года ищите по ссылке.