На «Ночи музеев – 2017» в Екатеринбурге горожан призовут к ЗОЖ и сохранению окружающей среды

Культурную бессонницу устроят в ночь с 20 на 21 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

Традиционная «Ночь музеев» пройдет в 2017 году в Екатеринбурге с 20 на 21 мая. Организаторы продолжают удивлять горожан и подготовили для них ряд сюрпризов.

В этом году свои в музейном фестивале примет участие рекордное количество площадок – 111. 13 из них участвуют в «Ночи» впервые.

Главной темой события на этот раз станет экостиль. Горожан призовут к следованию ЗОЖ, сохранению окружающей среды и природы. Тему приурочили к проводимому в России Году экологии.

Погружать в эту тему будут на всех площадках. Так, в Музее истории Екатеринбурга подготовили проект «Город и вода: разговор на чистоту», который поддерживает «Гринпис». Кроме того, посетителей приобщат к велоспорту: расскажут о его истории и предложат прокатиться на велосипеде по коридору музея.

Масштабную тематическую программу подготовили в Свердловском областном краеведческом музее, который представлен на 15 площадках по Свердловской области. В Музее природы предложат пройти «Курс молодого ботаника». В Доме Поклевских Козелл познакомят с выставкой, посвященной экологии памяти, «В жерновах революции».

Музей изобразительных искусств по традиции организует для горожан рок-концерт.

- Фестиваль Rock museum будет организован совместно с радио Rock arsenal. У нас не будет хедлайнеров и мегазвезд. Рок будет представлен во всех проявлениях – от фолка до металла. Сцена будет расположена прямо на крыше музея, - рассказал НАШЕЙ директор Музея ИЗО Никита Корытин.

В помещении Музея ИЗО на улице Вайнера, 11, презентуют выставочный комплекс «Эрмитаж-Урал». По словам директора Музея ИЗО Никиты Корытина, там можно будет узнать, каким станет будущий масштабный культурно-просветительский центр. Также там организуют площадку для выступлений горожан, которые смогут поделиться своими пожеланиями, какими они хотят видеть Эрмитаж в Екатеринбурге.

По словам первого заместителя начальника управления культуры городской администрации Елены Трофимовой, к числу новых площадок в этом году добавятся музей художника Миши Брусиловского, Уральский центр развития дизайна, Музей золота в Березовском, Парк сказов в Арамили.