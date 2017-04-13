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«Поголовное уничтожение малого бизнеса!»: свердловские предприниматели высказались по поводу перехода на онлайн-кассы

«Поголовное уничтожение малого бизнеса!»: свердловские предприниматели высказались по поводу перехода на онлайн-кассы
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Фото: www.publicdomainpictures.net
Корреспондент НАШЕЙ поинтересовался у них, как нововведение отразится на ценах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

Накануне, 13 апреля, в пресс-центре информагентства «Интерфакс-Урал» были озвучены первые результаты перехода свердловских предприятий торговли на онлайн-кассы. Как сообщил замначальника контрольного отдела УФНС России по Свердловской области Виктор Бачурин, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 8 тысяч единиц новых кассовых аппаратов, что составляет всего 17–18% от всей контрольно-кассовой техники в регионе. И хотя, по его словам, ежедневно регистрируется около 200 единиц, это все-таки крайне мало, учитывая, что на новую систему предприниматели, которые платят налоги на общих началах и по упрощенной схеме, должны перейти к 1 июля текущего года. После чего вся старая кассовая техника будет снята с учета, а предпринимателям, проигнорировавшим требования законодательства, грозят штрафы до 100 тысяч рублей и даже приостановление деятельности на срок до 90 дней. Правда, если бизнесмен все-таки приобретет новые кассы, но по не зависящим от него причинам не успеет поставить их на учет до 1 июля, то эти санкции ему не грозят.

Только вот приобрести эти кассы не так-то просто. Так как до недавнего времени их изготавливали в России только на одном заводе. И хотя сейчас производством этого оборудования занимаются уже три предприятия, по словам Бачурина, в регионе наблюдается ажиотаж, так как многие предприниматели занялись этим в последний момент.

Корреспондент НАШЕЙ пообщался с екатеринбургскими предпринимателями, которых уже коснулось или в скором времени коснется это нововведение, чтобы узнать, как оно отразится на бизнесе и ценах.

«Рэкет на государственном уровне»


Фото: Шакир Юлдашев / facebook.com

– Пока я пользуюсь льготой для ИП, которые платят «вмененку» (единый налог на вмененный доход, – Прим. авт.), но это ненадолго – как раз до июля. Поэтому уже начал подготовку, модернизирую старую кассу за 20 тысяч, – ответил известный уральский шеф-повар и владелец кейтеринговой компании  «Ваш Обед» Шакир Юлдашев. – Я не против онлайн-кассы. Пусть себе государство считает наши копеечки. Но делали бы это разумно и без такого ажиотажа. Ведь стопроцентно будут очень большие нестыковки, и людям просто деваться некуда будет. А из-за этого будет вставать торговля. И проблем с интернетом у нас тоже хватает! В итоге, во-первых, наживутся те, кто продает кассы, а во-вторых, фирмы, которые будут посредниками между нами и налоговой. Шутка ли, не менее 30 тысяч рублей за новую кассу? Маленькому бизнесу осталось только закрыться! В общем, как всегда, рэкет на государственном  уровне. Идет планомерное истребление малого бизнеса. Чему свидетельствуют все новые законы и решения правительства.

Эту точку зрения разделяет и владелец сети продуктовых магазинов «Три А» Артак Акопян, который прославился на всю страну экспериментом по раздаче бесплатного хлеба екатеринбургским пенсионерам. Кстати, недавно он вновь вернулся к этой затее, несмотря на то, что в прошлый раз она обернулась волной недовольства со стороны «недополучивших» хлеба бабушек.   

«Без перебоев не обойдется»

Фото: личный архив Артака Акопяна

– Да, мне тоже надо либо приобретать эти кассы, либо модернизировать старые. Но моденрнизация тоже недешевое удовольствие, – считает Артак Акопян. – Если раньше еще можно было терпимо относиться к различным нововведениям, касающимся урегулирования розничной торговли, то последние два года у меня возникает ощущение, что на рынке создается монополия, и государство целенаправленно уничтожает – другого слова я просто подобрать не могу – весь малый бизнес.  Ведь для того, чтобы работала онлайн-касса, нужен высокоскоростной интернет. Мы уже посчитали, что нам за него придется платить больше.  Но без перебоев все равно не обойдется. Так как ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система, – Прим.авт.) показала, что постоянно происходят перебои с этой системой.

После чего Акопян красочно проиллюстрировал, как это будет выглядеть: «Вы стоите на кассе, мы отбиваем вам товар и ждем подтверждения от ЕГАИС, но его нет. В итоге вы начинаете психовать, материте нас, бросаете товар и уходите. И с таким мы будем сталкиваться каждый день».

«Сейчас этих касс в наличии нет»

Хотя в то же время предприниматель признался, что лично он поддерживал систему ЕГАИС, так как изначально задумывалось, что она должна будет полностью убрать с рынка поддельную продукцию. Но теперь эта продукция свободно продается через Интернет и другими различными способами, а добросовестные предприниматели, по мнению Артака, оказались заложниками ситуации.

– Одна касса обойдется нам в 25-30 тысяч рублей, плюс снятие и постановка на учет, техобслуживание. Нам посчитали, что 4 кассы на два магазина обойдутся в сумму от 80 тысяч до 120 тысяч рублей. Но я вообще не понимаю, зачем это все. Ведь, во-первых, ежегодно баланс сдаем, в котором все видно. Во-вторых, мы фиксируем налог и платим его. Смысл в чем?

При этом Артак Акопян уже лично убедился в том, насколько сложно раздобыть новое оборудование в столице Урала.

– Я буквально вчера разговаривал с представителем обслуживающей организации и он ответил мне, что на сегодняшний день ни одного кассового аппарата в Екатеринбурге нет в наличии. То есть рекламы масса, а фактически их нет. Поэтому пока мы эти кассы не приобрели, потому что наши финансовые возможности не позволяют взять и просто выложить 150 тысяч рублей, а потом ждать, когда они появятся. Но так как 1 июля стремительно приближается, попросил, чтобы в обслуживающей организации отложили кассы для нас. Поскольку они нас уже 15 лет обслуживают. И теперь там думают, как нам быть, чтобы, скажем так, обойтись малой кровью в этой ситуации.

Но все это, по ощущениям бизнесмена, ведет к поголовному уничтожению малого бизнеса. На рынке же, по его мнению, останутся лишь крупные монополисты, которые будут диктовать свои условия. Но это будет потом, а вот цены, уверены предприниматели, из-за введения новой системы подрастут в самое ближайшее время.

«В трусах, с ножом и за Полярным кругом»


Фото: Андрей Семенов / facebook.com

–  Радости, конечно, никто не испытывает, – поделился своим мнением по поводу перехода на новую систему директор и владелец екатеринбургского кафе «Подсолнухи» Андрей Семенов. - Кучу денег выкинули не на улучшение бизнеса, а на выполнение формальных требований. Но здесь ничего не поделаешь, раз всех обязали. Государство явно выбрало политику повышения сборов с существующей (а вернее тающей) налоговой базы, вместо пути ее увеличения. И в такой ситуации комфортно лишь тем, кто причастен к государству, а также тем, кто работает нелегально. Остальным придется мучительно выживать. Но это для нас не внове. Я это называю: "В трусах, с ножом и за Полярным кругом". Спецназ так готовят – выбрасывают где-нибудь в джунглях с ножом и без одежды, и выживай, как можешь.  И на ценах это все, само собой, отразится. Как именно – жизнь покажет. Ведь издержки растут по всей цепочке поставок, и кумулятивный эффект предсказать здесь сложно.

А есть ли смысл?

Однако специалисты успокаивают, что, в первую очередь, нововведение ударит все-таки по кошелкам представителей мелкого и среднего бизнеса. Цены же они поднять не смогут просто-напросто потому, что тогда покупатели уйдут от них в крупные сети.

Фото: Дмитрий Ханин / facebook.com

– Из представителей малого и среднего бизнеса перейти на новую систему должны процентов 90. Все они должны будут потратить значительные средства, которые не будут покрыты никакими существующими на сегодняшний день компенсациями. Но разговоры на тему, что все это будет переложено на покупателей, – для людей мало разбирающихся в деталях, – объяснил зампредседателя Свердловского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дмитрий Ханин. – Ведь как можно переложить это на покупателя, если у моего конкурента в виде крупной торговой сети товар стоит дешевле. И кто тогда его у меня купит за цену, которая заведомо выше, чем у моих прямых конкурентов? Так что эти деньги все-таки будут взяты конкретно из карманов предпринимателей. Но главный вопрос здесь: «А смысл?». Ведь, здесь его днем с огнем не сыщешь. Поэтому это и находит такое активное возражение, негодование и возмущение предпринимателей по всей стране. Ведь вдобавок к тем тяжелым условиям, в которых им приходится сталкиваться и с падением платежеспособного спроса населения, и с агрессивными действиями со стороны сетевых компаний, родное государство предложило им еще и потратиться в кризис.

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Евгений Светлый, 14.04.2017, 15:45
Тэги: Деньги, Интервью, Бизнес
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