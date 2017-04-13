В Екатеринбурге полиция оцепила «Дом контор» из-за гаджета в урне

Пешеходная зона возле здания оказалась парализованной.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017
В Екатеринбурге сотрудники полиции 14 апреля оцепили «Дом контор» на перекрестке улиц Малышева — 8 Марта, сообщает УрБК.
Стражи порядка перекрыли лентой пешеходную часть улицы 8 Марта со стороны памятника архитектуры.
Как пояснили полицейские, оцепление выставлено из-за обнаружения мобильного телефона в урне. Находка оказалась безвредной.
На прошлой неделе в Екатеринбурге из-за сообщений горожан о подозрительных бесхозных предметах были эвакуированы торговый комплекс «Олимп», рынок «Новомосковский» и парк имени Маяковского.
- 25 марта в Екатеринбурге из-за бесхозного пакета эвакуировали Дом пионеров и стоящий по соседству Театр юного зрителя.
- 7 апреля в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской было остановлено движение трамваев - в одном из вагонов обнаружили подозрительную сумку.