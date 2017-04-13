«Это была провокация»: представитель Кадырова в Екатеринбурге прокомментировал драку студентов на матче

Салаудин Мамаков призвал студентов УрФУ следить за языком.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

Официальный представитель главы Чечени Рамзана Кадырова в Свердловской области Салаудин Мамаков прокомментировал драку с участием студентов УрФУ на футбольном матче. Слова Мамакова 14 апреля 2017 года приводит Ura.ru.

Массовая драка произошла 13 апреля во время матча между студентами УрФУ и Чеченского государственного университета. Представитель Кадырова выразил уверенность, что причиной для конфликта «была хорошая провокация с чьей-то стороны».

— Уверен, что футболист, который спровоцировал все это, обматерил, видать, чеченского спортсмена, как это сейчас принято — на каждом слове мат-перемат. А на Кавказе такие вещи даром не проходят. Не важно, на поле — не на поле, хоть в быту, хоть в телестудии, если один человек оскорбил другого, такое не прощается. Хоть в Москве, хоть где: если находишься в обществе кавказцев, ты должен уметь следить за своим языком, — сказал представитель главы Чечни.