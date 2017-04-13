«Это была провокация»: представитель Кадырова в Екатеринбурге прокомментировал драку студентов на матче

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017
Официальный представитель главы Чечени Рамзана Кадырова в Свердловской области Салаудин Мамаков прокомментировал драку с участием студентов УрФУ на футбольном матче. Слова Мамакова 14 апреля 2017 года приводит Ura.ru.
Массовая драка произошла 13 апреля во время матча между студентами УрФУ и Чеченского государственного университета. Представитель Кадырова выразил уверенность, что причиной для конфликта «была хорошая провокация с чьей-то стороны».
— Уверен, что футболист, который спровоцировал все это, обматерил, видать, чеченского спортсмена, как это сейчас принято — на каждом слове мат-перемат. А на Кавказе такие вещи даром не проходят. Не важно, на поле — не на поле, хоть в быту, хоть в телестудии, если один человек оскорбил другого, такое не прощается. Хоть в Москве, хоть где: если находишься в обществе кавказцев, ты должен уметь следить за своим языком, — сказал представитель главы Чечни.
Игрок команды УрФУ Александр Тарасов после драки (кадр из видеотрансляции матча)
- После матча с футболистами из Грозного команда УрФУ потеряла двух игроков. Один из уральских студентов выбыл еще в первом тайме. Второй защитник Александр Тарасов серьезно пострадал в драке. У него сломан нос и диагностирована черепно-мозговая травма.
- Президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов заявил, что судейская бригада должна найти всех зачинщиков драки.