Дождь, снег и сильный ветер: погода не порадует екатеринбуржцев в выходные

В воскресенье значительно похолодает.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017
В субботу, 15 апреля, в Екатеринбурге начнутся дожди. Синоптики обещают осадки с утра и до вечера, причем к концу дня дождь усилится, а влажность воздуха достигнет 100 процентов. Погода при этом будет теплой - температура воздуха поднимется до плюс 13 днем, вечером и утром - плюс 10 градусов. Ветер юго-восточный, 3-4 метра в секунду.
Воскресенье, 16 апреля. Осадки продолжатся - небольшой дождь пройдет ночью и днем. Существенно похолодает - утром температура воздуха опустится до плюс 2 градусов, к вечеру - до плюс 1. Вечером станет малооблачно, возможен небольшой снег. Западный ветер усилится до 8 метров в секунду.
- Вечером 13 апреля, в четверг, областное управление МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области. По прогнозу синоптиков, порывы ветра в некоторых районах могут усилиться до 20-25 метров в секунду.