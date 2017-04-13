В Екатеринбурге на одну вакансию в сфере госслужбы претендуют 30 человек

Портал HeadHunter подсчитал, сколько времени екатеринбуржцы тратят на поиск работы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Екатеринбурге на одну вакансию в среднем приходится более шести резюме, сообщили в пресс-службе портала по поиску работы и персонала HeadHunter 14 апреля.

На одну вакансию в Екатеринбурге в среднем приходится 6,5 резюме. Самая жесткая конкуренция - в сфере государственной службы, где на одно место претендует 31 человек. Меньше всего кандидатов на вакансию - в сфере рабочих должностей, в том числе в сфере медицины , где на одно место приходится всего 2 резюме.

По мнению экспертов, сегодня работодатели относятся к потенциальным сотрудникам критично. Еще пару лет назад кандидату могли предложить обучение за счет компании, чтобы подтянуть его на нужный уровень, однако сейчас такой вариант - исключение из правил.

- Работодатели не ограничиваются лишь одним собеседованием: предлагают профессиональные тесты, проводят оценку. Делают все, чтобы уменьшить ошибки при подборе и найти специалиста, - комментирует Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

HeadHunter подсчитал, сколько времени тратят екатеринбуржцы на поиск работы. Этот период зависит от многих факторов: возраста кандидата, его специализации, позиции и требований, а также от должности, на которую претендует человек. Чем она выше, тем дольше времени требуется на поиск работы. Так, топ-менеджеры искать место в течение года, так как могут позволить себе выбирать тщательнее и дольше.