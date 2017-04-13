В Екатеринбурге снесли незаконный магазин товаров для животных

По требованию суда владелец павильона самостоятельно освободил участок.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017
В Екатеринбурге на Эльмаше хозяина незаконно построенного павильона заставили разобрать магазин, сообщили в УФССП по Свердловской области 14 апреля.
Судебные приставы Орджоникидзевского района вручили директору магазина требование выполнить судебное решение - освободить участок земли на улице Старых Большевиков, где был незаконно построен павильон, в котором продавали товары для животных.
При этом владельцу павильона пригрозили - если он не разберет магазин сам, это будет сделано за счет Администрации Екатеринбурга, которая выступила взыскателем. Расходы на работы затем были бы возложены на хозяина магазина.
- Мужчина дожидаться крайних мер не стал и за свой счет разобрал павильон и освободил участок, исполнив решение суда в полном объеме.