В Екатеринбурге пенсионерка умерла после обвинения в краже в «Пятерочке»

Инцидент произошел в магазине на Краснолесье. Силовики начали свою проверку случившегося.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Екатеринбурге скончалась пенсионерка, обвиненная в краже еды в магазине «Пятерочка», пишет ЕАН сегодня, 14 апреля.

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В конце марта в магазине сети «Пятерочка» на улице Краснолесья, 26, охрана заподозрила в краже продуктов Полину В. 1939 года рождения, и женщина была задержана. Ее передали наряду ППС и отвезли в отдел полиции №4, где через какое-то время женщине стало плохо. По неофициальной информации, пишет агентство, полицейские отнеслись к пожилой женщине с сочувствием.

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- Действительно, 20 марта в отдел полиции № 4 Екатеринбурга из магазина в районе Краснолесья доставлялась престарелая женщина, заподозренная охранниками торговой точки в мелком хищении. Сотрудники дежурной части усадили ее в комнате для посетителей и попросили обождать. Спустя некоторое время гражданке стало нехорошо, ей немедленно вызвали скорую помощь. Прибывшей бригадой медиков она была госпитализирована. По факту доставления пожилой женщины в отдел полиции представителями УМВД России по Екатеринбургу проведена проверка, в действиях сотрудников нарушений не усмотрено, - комментировала тогда замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.

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