Парад абсурда начнется от Ельцин Центра: в Екатеринбурге подана заявка на пятую Монстрацию

Организаторы обещают «расово ельцинистское шествие».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

Организатор Монстрации-2016 в Екатеринбурге Александр Семухин подал заявку на проведение нового шествия. Об этом организатор написал 13 апреля 2017 года на своей странице в соцсети.

По его словам, старт шествия, согласно документу, запланирован на 14.30 от Ельцин Центра. В прежние годы участники начинали Монстрацию от Драмтеатра.

Семухин пообещал, что мероприятие пройдет в форме «расово ельцинистского шествия».

Монстрация — это «карнавал абсурда», художественная демонстрация, участники которой готовят плакаты и транспаранты с абсурдными лозунгами и образами

Организаторы мероприятия называют Монстрацию «альтернативным Первомаем», «днем дуракаваляния» и заверяют, что шествие монстрантов так же законно, как и обычная первомайская демонстрация.