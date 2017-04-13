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Парад абсурда начнется от Ельцин Центра: в Екатеринбурге подана заявка на пятую Монстрацию

Парад абсурда начнется от Ельцин Центра: в Екатеринбурге подана заявка на пятую Монстрацию
16+
Фото: Михаил Кевхиев
Организаторы обещают «расово ельцинистское шествие».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

Организатор Монстрации-2016 в Екатеринбурге Александр Семухин подал заявку на проведение нового шествия. Об этом организатор написал 13 апреля 2017 года на своей странице в соцсети.

По его словам, старт шествия, согласно документу, запланирован на 14.30 от Ельцин Центра. В прежние годы участники начинали Монстрацию от Драмтеатра.

Семухин пообещал, что мероприятие пройдет в форме «расово ельцинистского шествия».

Монстрация — это «карнавал абсурда», художественная демонстрация, участники которой готовят плакаты и транспаранты с абсурдными лозунгами и образами

Организаторы мероприятия называют Монстрацию «альтернативным Первомаем», «днем дуракаваляния» и заверяют, что шествие монстрантов так же законно, как и обычная первомайская демонстрация.

  • Аналог монстрации впервые прошел в Екатеринбурге 31 мая 2010 года.
  • В 2017 году мероприятие пройдет в пятый раз.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 14.04.2017, 14:45
Тэги: Ельцин-центр
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