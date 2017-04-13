В Екатеринбурге появился уникальный аппарат для выявления рака на ранних стадиях

Новая технология позволяет определять онкологию на стадиях, поддающихся лечению.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017
В Екатеринбурге появился уникальный аппарат корейской компании Biodyne, который позволяет выявлять онкологию на ранних стадиях, сообщает ЕАН 14 апреля.
Аппарат Cellprep - единственный в Екатеринбурге прибор, позволяющий диагностировать несколько видов рака на стадиях, которые поддаются лечению. Среди выявляемых видов онкологии - рак шейки матки, легких, мочевого пузыря, молочной и щитовидной желез.
Аппарат позволяет анализировать разный биологический материал, в этом его уникальность. Клеточный материал помещается в контейнер с фиксирующим раствором, после чего контейнер помещают в аппарат, который обрабатывает материал. Затем клетки наносят на стекло, которое после специальной окраски изучает цитолог.
- Аппарат использует технологию, которая обрабатывает клеточный материал максимально деликатно, сохраняя клетки и их свойства в течение месяца. Кроме этого, технология позволяет специалисту просмотреть максимальное количество клеток.
- Врачи полагают, что новый аппарат позволит сохранить жизни многим екатеринбуржцам.