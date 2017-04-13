В Екатеринбурге задержали трех сотрудников ОБЭП

Двух из них поймали с поличным на взятке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017
В четверг, 13 апреля, в Екатеринбурге были задержаны три сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города, написал сегодня «Уралинформбюро» со ссылкой на личного информатора из силовых структур.
Как уточнили в СМИ, по подозрению в превышении должностных полномочий задержали оперативника, работающего в отделении ОБЭП по выявлению преступлений на потребительском рынке, в АПК и сфере защиты интеллектуальной собственности.
Сотрудник ОБЭП связан с основателем клуба единоборств «Храбр» Никитой Мальцевым, который находится под следствием и обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере.
Вчера же представители силовых структур поймали с поличным еще двух оперативников, работающих в отделении по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства, которое расположено в ОП №5 на Сакко и Ванцетти. Они были задержаны в процессе проводимой операции при получении взятки.
- В пресс-службах ГУ МВД и УФСБ по Свердловской области информацию комментировать отказались.
- Никиту Мальцева в середине марта отпустили на свободу под залог в миллион рублей.