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«Двери открыты, телевизор работает, никого дома нет»: в Нижнем Тагиле из своей квартиры пропала пожилая женщина

«Двери открыты, телевизор работает, никого дома нет»: в Нижнем Тагиле из своей квартиры пропала пожилая женщина
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Когда дочь пришла ее навестить, квартиры была пустой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Нижнем Тагиле уже неделю ищут пенсионерку, которая страдает частичной потерей памяти. Ее дочь пришла навестить женщину 7 апреля, но той неожиданно не было дома, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
 
Как сообщили родственники, Валентина Алексеевна Молчанова, 1938 года рождения, проживающая  в Тагилстроевском районе в доме на Попова, 23, пропала 7 апреля. Ее пытались разыскать своими силами. 11 апреля в полицию пришла дочь пенсионерки.
 

— Женщина рассказала, что пришла навестить мать, но дома ее не было. Двери при этом были открыты, работал телевизор. Пропавшая пенсионерка страдает потерей памяти, ранее уже уходила, находилась у приютивших ее людей, — уточнили в полиции Нижнего Тагила.

  • Приметы пропавшей тагильчанки: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые, носит очки. Особые приметы: на указательном пальце правой руки отсутствует 2 фаланга. Была одета в темно-синий плащ, бурки и яркий платок.
  • Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 19 по телефону (3435) 97-69-32 или 02.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 14.04.2017, 12:17
Тэги: Женщины, Жизнь в городе, Розыск
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