«Двери открыты, телевизор работает, никого дома нет»: в Нижнем Тагиле из своей квартиры пропала пожилая женщина

Когда дочь пришла ее навестить, квартиры была пустой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Нижнем Тагиле уже неделю ищут пенсионерку, которая страдает частичной потерей памяти. Ее дочь пришла навестить женщину 7 апреля, но той неожиданно не было дома, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Как сообщили родственники, Валентина Алексеевна Молчанова, 1938 года рождения, проживающая в Тагилстроевском районе в доме на Попова, 23, пропала 7 апреля. Ее пытались разыскать своими силами. 11 апреля в полицию пришла дочь пенсионерки.

— Женщина рассказала, что пришла навестить мать, но дома ее не было. Двери при этом были открыты, работал телевизор. Пропавшая пенсионерка страдает потерей памяти, ранее уже уходила, находилась у приютивших ее людей, — уточнили в полиции Нижнего Тагила.