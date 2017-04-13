В Первоуральске задержали неадекватного водителя-наркомана

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

Под Первоуральском сотрудники ГИБДД задержали 25-летнего наркомана, который ехал за рулем, сообщили в областном управлении автоинспекции 14 апреля.

О неадекватном водителе сообщил в полицию очевидец около пяти часов вечера. На место отправился ближайший наряд ГИБДД, которому даже не пришлось преследовать подозрительную «пятнадцатую» - ее водитель, находясь под действием наркотиков, съехал с дороги и врезался в дерево.

При задержании молодой человек оказал сопротивление полицейским, которым пришлось надеть на него наручники. От медосвидетельствования он отказался, поэтому на него составили административный протокол за отказ от освидетельствования на опьянение и за сопротивление стражам порядка. Водителю грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.

Во время осмотра «пятнадцатой» полицейские обнаружили полимерный пакетик с порошком белого цвета, который был изъят в присутствии понятых. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку , а ее владельца доставили в отдел полиции.

Во время проверки выяснилось, что 25-летний уроженец Пермского края приехал в Первоуральск полгода назад. Он снял в городе квартиру, нашел работу в Екатеринбурге. В день задержания молодой человек заказал наркотик через Интернет, заплатил за него через платежный терминал, после чего ему сообщили, закладка находится в лесном массиве на выезде из Первоуральска.