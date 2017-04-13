В Свердловской области за дачу ложных показаний депутата привлекут к суду

Мужчина покрывал махинации с земельным участком.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в Реже перед судом предстанет депутат городской думы Александр Богаткин.

Дача заведомо ложных показаний в суде

По версии следствия, Александр Богаткин проходил свидетелем по делу о мошенничестве с земельным участком и подделке документов. Было установлено: один из участков продали по льготной цене - из-за того, что на нем якобы были недостроенные объекты недвижимости. На основании поддельных документов подставной покупатель выкупил землю стоимостью 700 тысяч рублей по льготной цене в 6,5 тысяч.

Депутат попал под следствие за ложь

В ходе судебного процесса о махинациях с землей, депутат Богаткин заявил суду, что на участке действительно имеются постройки. Это не соответствовало действительности. Когда ложь открылась, Богаткин попал под следствие.

По части 1 статьи 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний суду) Александру Богаткину грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо исправительные сроком до двух лет.

Александр Шульга, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области:

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По итогам расследования следователем СКР в адрес председателя Режевской Думы внесено представление, содержащее, в частности, требование рассмотреть противоправные действия депутата на заседании мандатной комиссии.

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