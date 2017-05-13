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Чиновники против абсурда: в Екатеринбурге отказались согласовывать четвертую Монстрацию

Чиновники против абсурда: в Екатеринбурге отказались согласовывать четвертую Монстрацию
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Организаторы планировали вывести участников «парада абсурда» 14 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017

Власти Свердловской области отказались согласовывать проведение пятой Монстрации в Екатеринбурге. Об этой 13 мая 2017 года сообщили организаторы шествия.

Четвертая по счету заявка была подана на проведение «парада абсурда» 14 мая 2017 года. Ранее организаторы безуспешно пытались согласовать акцию на 1 мая (подано две заявки от разных лиц) и 6 мая.

Планировалось, что шествие пройдет по старому маршруту. Местом сбора был указан Ельцин Центр.

1 мая 2017 года житель Екатеринбурга Олег Краев пытался собрать участников Монстрации возле Ельцин Центра. На шествие пришли всего два человека. Акция была признана провалившейся.

  • Монстрация — это «карнавал абсурда», художественная демонстрация, участники которой готовят плакаты и транспаранты с абсурдными лозунгами и образами Организаторы мероприятия называют Монстрацию «альтернативным Первомаем», «днем дуракаваляния» и заверяют, что шествие монстрантов так же законно, как и обычная первомайская демонстрация.
  • Аналог Монстрации впервые прошел в Екатеринбурге 31 мая 2010 года без согласования с властями. 
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Сергей Беляев, 14.05.2017, 12:55
Тэги: Жизнь в городе
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