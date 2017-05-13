Чиновники против абсурда: в Екатеринбурге отказались согласовывать четвертую Монстрацию

Организаторы планировали вывести участников «парада абсурда» 14 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017

Власти Свердловской области отказались согласовывать проведение пятой Монстрации в Екатеринбурге. Об этой 13 мая 2017 года сообщили организаторы шествия.

Четвертая по счету заявка была подана на проведение «парада абсурда» 14 мая 2017 года. Ранее организаторы безуспешно пытались согласовать акцию на 1 мая (подано две заявки от разных лиц) и 6 мая.

Планировалось, что шествие пройдет по старому маршруту. Местом сбора был указан Ельцин Центр.

1 мая 2017 года житель Екатеринбурга Олег Краев пытался собрать участников Монстрации возле Ельцин Центра. На шествие пришли всего два человека. Акция была признана провалившейся.