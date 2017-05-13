Полезно смотреть на еду: житель Екатеринбурга нашел в хлебе саморез

Опасный хлеб попал в город с новоуральского предприятия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017

Житель Екатеринбурга Дмитрий Кравченко нашел в хлебе саморез. Об этом Дмитрий 14 мая 2017 года рассказал корреспонденту «Нашей Газеты».

По его словам, хлеб с опасной смесью он купил накануне в «Ашане».

— Саморез я обнаружил, когда его укусил. Полезно во время еды на еду смотреть, а не в ноутбук), — рассказал Кравченко.

Примечательно, что хлеб с опасной находкой был нарезной. Хлебобулочное изделие произведено на новоуральском предприятии ООО «Промокит», которое зарегистрировано в Екатеринбурге.