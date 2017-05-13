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Дорога уходит в шахту: жители Краснотурьинска опасаются, что город провалится под землю

Дорога уходит в шахту: жители Краснотурьинска опасаются, что город провалится под землю
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Фото: wikimedia.org
Причиной для беспокойства стало странное поведение дороги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017

Жители Краснотурьинска опасаются, что часть города может провалиться в шахту, пишет 14 мая 2017 года газета «Вечерний Краснотурьинск».

Поводом для беспокойства стала странная деформация дорожного полотна возле дома № 71 на улице Октябрьской. Дорогу в этом участке «повело в правую сторону». На полотне видны колеи и трещины.

— У меня ощущение, что дорога уходит в шахту. Страдают только автомобилисты, а потом и дом рухнет. Мы же не знаем, где провалы могут быть. Город весь на шахтах стоит, — рассказал один из местных жителей.

Замглавы города Александр Катаев опроверг эту версию. По его мнению, виновником деформации дорожного полотна являются грунтовые воды, которые подмыли почву.

  • В настоящее время на участке, где замечено «странное поведение» дороги, проводится дорожный ремонт.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 14.05.2017, 19:13
Тэги: Дороги
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