Дорога уходит в шахту: жители Краснотурьинска опасаются, что город провалится под землю

Причиной для беспокойства стало странное поведение дороги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017

Жители Краснотурьинска опасаются, что часть города может провалиться в шахту, пишет 14 мая 2017 года газета «Вечерний Краснотурьинск».

Поводом для беспокойства стала странная деформация дорожного полотна возле дома № 71 на улице Октябрьской. Дорогу в этом участке «повело в правую сторону». На полотне видны колеи и трещины.

— У меня ощущение, что дорога уходит в шахту. Страдают только автомобилисты, а потом и дом рухнет. Мы же не знаем, где провалы могут быть. Город весь на шахтах стоит, — рассказал один из местных жителей.

Замглавы города Александр Катаев опроверг эту версию. По его мнению, виновником деформации дорожного полотна являются грунтовые воды, которые подмыли почву.