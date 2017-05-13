Сотруднику Екатеринбургской епархии пригрозили увольнением после посещения приговора Соколовскому

Церковное начальство возмутилось из-за связей своего сотрудника с неоскорбленными верующими.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017

Сотруднику Екатеринбургской епархии Вадиму Халикову пригрозили увольнением из-за общения с верующими, которых не оскорбили ролики Руслана Соколовского. Об этом Вадим 14 мая 2017 года рассказал корреспонденту «Нашей Газеты».

По многочисленным жалобам верующих

Вадим Халиков является сотрудников епархии и студентом Екатеринбургской духовной семинарии. 11 мая 2017 года он пришел в суд на приговор по делу Руслана Соколовского вместе с неоскорбленным верующими: выпускником семинарии Виктором Норкиным и заштатным протодиаконом Сергием Смирновым. (Смирнов и Норкин выступали свидетелями защиты по этому процессу).

После суда Халиков сделал с Норкиным и отцом Сергием совместное фото и разместил его в соцсетях. Далее у Вадима начались проблемы с руководством.

— Меня вызвали в семинарию, и затем со мной беседовал священник храма, где я пономарю (прислуживание во время богослужения. — Прим. ред.). По большому счету, ни в семинарии, ни в храме особых претензий не имеют из за посещения процесса, но, по их словам, митрополит даже не будет беседовать со мной. Сразу увольнение. Причина — размещение на моей странице в соцсети совместной фотографии с Виктором Норкиным. Священник рассказал мне, что ему многие звонят и недоумевают, мол, как так. «Как ты допустил, что как твой пономарь на фотке с тем, кто поносит церковь? — рассказал Халиков.

Одна из фотографий, из-за которой у Вадима начались проблемы (на фото слева направо: Виктор Норкин, отец Сергий Смирнов, Вадим Халиков)

Или удаляй фото, или увольняйся

В итоге Вадима поставили перед выбором: или он удаляет фотографии с Норкиным со своей страницы, или лишается работы в епархии. Кроме того, Халикову пригрозили отчислением из духовной семинарии за ведение «оппозиционной деятельности».

Екатеринбургская православная духовная семинария

Сотрудник епархии фотографии удалять не собирается, посчитав сложившуюся ситуацию абсурдной.

На вопрос корреспондента НАШЕЙ, почему Вадим пришел в суд, он ответил, что не разделяет чувства верующих, которых оскорбили ролики Соколовского.

— Я пришел поддержать Руслана, как гражданин и как православный человек, которого не оскорбили его ролики. Считаю суд над ним фарсом, — сказал Халиков.

Ранее выпускник духовной семинарии Виктор Норкин рассказал НАШЕЙ об угрозах, которые ему начали поступать от верующих из-за его позиции по делу Соколовского.