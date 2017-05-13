У нас не курят: в Екатеринбурге с 15 мая начнется масштабная антитабачная кампания

Власти города планируют запустить специальный хештег по всему городу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017
В Екатеринбурге с 15 мая 2017 года стартует масштабная кампания против курения табака, сообщает официальный портал города.
С понедельника различным компаниям предлагается вывесить в окнах таблички в виде хештега: #ЕКБнекурит. Далее предлагается сфотографировать окно с табличкой и отправить снимок в Администрацию города или разместить в соцсети с идентичным хештегом.
Горожанам также предлагается сделать свое фото с распечатанным хештегом #ЕКБнекурит и разместить фото в соцсети.
- Антитабачная кампания продлится в Екатеринбурге до 30 мая. 31 мая по всему миру отмечают День без табака.
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