У нас не курят: в Екатеринбурге с 15 мая начнется масштабная антитабачная кампания

Власти города планируют запустить специальный хештег по всему городу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017

В Екатеринбурге с 15 мая 2017 года стартует масштабная кампания против курения табака, сообщает официальный портал города.

С понедельника различным компаниям предлагается вывесить в окнах таблички в виде хештега: #ЕКБнекурит. Далее предлагается сфотографировать окно с табличкой и отправить снимок в Администрацию города или разместить в соцсети с идентичным хештегом.

Горожанам также предлагается сделать свое фото с распечатанным хештегом #ЕКБнекурит и разместить фото в соцсети.