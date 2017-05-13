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У нас не курят: в Екатеринбурге с 15 мая начнется масштабная антитабачная кампания

У нас не курят: в Екатеринбурге с 15 мая начнется масштабная антитабачная кампания
16+
Фото: euromag.ru
Власти города планируют запустить специальный хештег по всему городу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.05.2017

В Екатеринбурге с 15 мая 2017 года стартует масштабная кампания против курения табака, сообщает официальный портал города.

С понедельника различным компаниям предлагается вывесить в окнах таблички в виде хештега: #ЕКБнекурит. Далее предлагается сфотографировать окно с табличкой и отправить снимок в Администрацию города или разместить в соцсети с идентичным хештегом.

Горожанам также предлагается сделать свое фото с распечатанным хештегом #ЕКБнекурит и разместить фото в соцсети.

  • Антитабачная кампания продлится в Екатеринбурге до 30 мая. 31 мая по всему миру отмечают День без табака.
  • Читайте также репортаж НАШЕЙ о посещении «Школы отказа от курения».
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 14.05.2017, 20:26
Тэги: Здоровье
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