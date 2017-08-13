Бывшего владельца «Банка24.ру» признали банкротом

Теперь имущество организации пустят "с молотка".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017
Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом бывшего владельца и главу "Банка24.ру" Сергея Лапшина. Теперь его имущество будет распродано, чтобы рассчитаться с долгами.
С иском к экс-банкиру обратился сын депутата Госдумы Валерия Язева, который потребовал от Лапшина более 20 миллимов рублей.
Признать Лапшина банкротом могли еще в октябре 2016 года, но тогда суд ввел только процедуру реструктуризации долга.
- Напомним, что "Банк24.ру" был основан в 2003 году. Центробанк РФ отозвал у него лицензию в сентябре 2014 года.
- Основная деятельность банка была сосредоточена в Екатеринбурге.
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