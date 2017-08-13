Прокуратура уличила Ельцин Центр в нарушении закона

В музее демонстрировали фильм без возрастного ценза, в котором содержались сцены подросткового секса и употребления алкоголя и табака.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Ельцин Центр демонстрировал фильм "Непокорный" с нарушением закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, сообщает Regnum со ссылкой на официальный ответ прокуратуры.

Показ фильма не сопровождался знаком ограничения по возрасту, необходимым для информационной продукции. Факт нарушения установили во время прокурорской проверки, после которой исполнительный директор Ельцин Центра получил представление с требованием устранить нарушения.

Ельцин Центр показал "Непокорного" 18 июня в рамках программы "Шведская модель". На отсутствие возрастного ценза в фильме, где демонстрировались сцены подросткового секса, употребления подростками алкоголя и сигарет, обратил внимание один из зрителей. Активный гражданин возмутился тем, что в зале во время показа фильма присутствовали маленькие дети.