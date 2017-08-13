Еще один отрезок улицы Мамина-Сибиряка закроют на месяц

На отрезке между Первомайской и Шарташской будут менять теплосети.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017
С 15 августа в Екатеринбуге закрывают на ремонт еще один отрезок улицы Мамина-Сибиряка. На отрезке между Первомайской и Шарташской будут менять теплосети.
Работы будут выполняться до 17 сентября согласно запланированному графику.
- Напомним, что с 17 июля по 17 сентября закрыли движение по Мамина-Сибиряка от проспекта Ленина до улицы Первомайской, что привело к осложнению ситуации на дорогах в городе.
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