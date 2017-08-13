К октябрю на Макаровском мосту введут реверсивное движение

Также останется только одна пешеходная зона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

К октябрю в Екатеринбурге снесут одну сторону Макаровского моста. Сейчас она ведет от "Управления железной дороги" в сторону ВИЗа.

Рабочие уже вырыли траншею вдоль трамвайных путей. После сноса одной из сторон на мосту до 2019 года введут реверсивное движение, а также останется только одна пешеходная зона.

В рамках реконструкции мост сделают вдвое шире, а под ним проведут улицу, которая соединит Гражданскую и переулок Красный.

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