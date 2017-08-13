«Мэр – Куйвашев, а городу 170 с копейками»: НАША проверила, насколько хорошо уральцы знают историю своей столицы

Далеко не все смогли ответить правильно на самые простые вопросы о Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

19 августа Екатеринбургу исполнится 294 года. Но на самом деле город был основан 18 ноября 1723 года. По инициативе Вильгельма де Геннина, новый завод-крепость назвали Катериненбурх — в честь Екатерины I, на что он спросил разрешение у самой императрицы.

Хотя Василий Татищев до последних дней придерживался названия Екатеринск.

Чтобы узнать, насколько хорошо жители знают свой город, за неделю до Дня города журналисты "Нашей Газеты" прошлись по центру, задавая людям, казалось бы, самые простые вопросы: "Сколько лет Екатеринбургу?", "В честь кого он назван?", "Когда у него День рождения?", "В честь кого город переименовали в советское время?", "Кому установлен памятник на площади Труда?" и "Кто у нас мэр?". Самые интересные ответы можно прочитать в нашем материале.

Памятник Бивису и Баттхеду

Первой, кто согласился уделить нам пару минут своего времени, стала молодая мама, гуляющая с ребенком по проспекту Ленина.

– На выходных ему будет 284… Нет, 294! – быстро исправилась 28-летняя Светлана. – Мэр у нас Ройзман. Город назван в честь Екатерины, наверное, второй. А памятник… Бивису и Баттхеду!

Молодежь Екатеринбурга окрестила так памятник Татищеву и де Генину практически сразу же после того, как он появился возле Плотинки. Поэтому неудивительно, что жители запомнили более простое народное название.

В ожидании тех, кто пожелает сделать портрет, на наши вопросы согласилась ответить уличный художник Галина.



– Городу почти 300 лет уже исполнится. Назван в честь Екатерины, а потом переименовывали. В честь кого? Не хочу о политике, ну ясно же, кого. Кто революцию проводил, кто в верхах был. билет сдавала во время учебы, помню еще, – подчеркнула екатеринбурженка. – Про памятник – тоже все знают, кто это и откуда, кто основал и первый завод создал. И мэра знаю – кто его не знает. Ройзман же!

Извините, я не местный

Получив несколько отказов от спешащих с работы горожан, мы поняли, что парень и девушка, жующие вареную кукурузу на Плотинке, – идеальные кандидаты для опроса. "Эти точно не сбегут!", – заключили мы и решительно подошли к двум молодым людям. Оказались, что это немцы. К нашему удивлению, девушка неплохо говорила по-русски.

Франциска с другом приехали в Екатеринбург во время своего большого путешествия по России: Петербург, Москва, Золотое Кольцо, Омск. После Урала ребята собираются на Байкал. 27-летняя Франциска рассказала, что учила русский в школе, а потом пять месяцев жила в Петербурге. Но про Екатеринбург немецкие туристы пока знают немного.

- Назван в честь, Екатерины, наверное. Первой и Великой, – ответила иностранка. – Не знала, что у вас День рождения города! Здорово! Жаль, нас уже тут не будет. Думаю, городу ему лет 300. Памятника мы не видели еще, не знаем, кому он установлен. Может быть, Марксу и Энгельсу?

Когда мы уже собирались уходить, Франциска попросила рассказать о Дне города подробнее. Программа празднования очень впечатлила немку. Особенно Франциску удивило то, что все мероприятия будут бесплатными.

– Если будет столько всего интересного в День рождения города, то мы останемся! – решили немецкие туристы.

Следующим опрошенным стал музыкант Василий, который, как выяснилось, работает в филармонии.



– День города будет 18 августа – у нас концерт как раз, поем, сейчас репетируем, – уверенно ответил мужчина с гитарой. – Извините, приехал из Асбеста, поэтому историю города знаю плохо Возраст точно не скажу, наверное лет 170 с копейками. Назван он в честь императрицы, наверное. Раньше был Свердловском, в честь Свердлова. Но мало про него знаю, не могу сказать, кто это. А глава города – Куйвашев.

Услышав, что это не так, мужчина откровенно удивился.

- Ройзман? – переспросил он. – Серьезно? Который раньше руководил "Городом без наркотиков"?

"Свердловск, потому что завод"

Человека, который смог правильно ответить на все вопросы нам удалось найти лишь с четвертой попытки.

– Исторический День города 17 ноября 1723 года, но празднуем в третью субботу августа. Назван в честь Екатерины I. Потом в честь Якова Свердлова. На Плотинке стоят Татищев и де Геннин, отцы-основатели города. Мэр у нас Ройзман, – не спеша рассказал 34-летний госслужащий Максим.

В этот день мы окончательно убедились, что Екатеринбург становится туристическим центром. Следующими, кого мы встретили, стали путешествующие по России испанцы.



- Ваш город был основан в 1723 году, месяц не помню, – заглядывая в буклет, начал 26-летний маркетолог Раймон из Барселоны. – О, памятник видел в путеводителе! Правда, не запомнил. Но прочитаю еще раз! Простите, имя вашего мэра не знаю. Екатеринбург назван, думаю, в честь царицы. Чьей-то сестры из королевской семьи, императора Николая? Про старое название города я тоже читал, но тоже не запомнил.

Раймон рассказал, что путешествует с девушкой по Транссибирской магистрали. Они были в Новосибирске, Иркутске, Сургуте. После Екатеринбурга отправятся в Москву. Столица Урала иностранцам понравилась. По их словам город похож на европейский: зеленые парки, большие пространства, классические здания, новые и старинные.

Две девушки-студентки, приехавшие в Екатеринбург не так давно, все же смогли ответить на некоторые вопросы.



- 19 августа будет праздник, когда исторический День рождения – без понятия, – честно призналась 18-летняя студентка факультета туризма УрГУПС Ульяна. – Скоро должна быть ровная дата. Сейчас вроде 280. Назван в честь Екатерины I, жены Петра. Помню, не зря историю сдавала. Кому памятник наверху стоит? Может, Минину и Пожарскому?

Уточнить, кто такой Яков Свердлов девушка тоже не смогла.

– Исполняется лет 380, наверное, – в свою очередь ответила 18 –летняя Анастасия, которая учится на стилиста-визажиста. – Назван в честь императрицы Екатерины, первой или второй – не помню. Здесь раньше стоял завод, и город начинался с завода. Может, поэтому Свердловск. Памятник сама лично не видела, так что даже не знаю, кому он может быть. А так как я из области, из Камышлова, знаю только главу области – это Куйвашев. Он долго уже работает, но вроде уже в отставку ушел.

Вскоре нам удалось найти еще одного человека, кто сумел правильно ответить на все вопросы.



– Построили город в 1723 году. Обычно День города празднуют в августе, официально же его в ноябре открыли. Если бы было тепло – отмечали бы в ноябре, – бойко рассказала 60-летняя сотрудница РЖД Вера (справа на фото, прим.ред.). – На Плотинке стоит памятник Татищеву и де Геннину. Первым был Татищев, потом прислали к нам немца. Подумали, что русский сам не справится. Город назван в честь Екатерины I. Переименовали его в честь революционера Свердлова. Мэр у нас Ройзман, губернатор - Куйвашев.

Таким образом, из всех опрошенных правильно ответить на все вопросы смогли лишь двое. Но учитывая, что коренных екатеринбуржцев среди респондентов было не так уж много, можно сказать, что с настоящим и прошлым города люди в столице Урала знакомы неплохо.