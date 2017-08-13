На перевале Дятлова радиолюбитель из Нижнего Тагила нашел объект, связанный с гибелью туристов

Он утверждает, что это военный бункер, где проводились испытания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев с помощью карт и фотографий обнаружил непонятный объект около места, где погибли туристы Уральского политехнического института в 1959 году. По мнению исследователя, объект имеет прямую связь с трагедией в районе горы Отортен, сообщает Ura.ru.

Объект, по утверждению Дегтерева, напоминает бункер военного назначения.

– В районе перевала Дятлова в 10 километрах к югу от места гибели группы, судя по картам, есть заброшенное сооружение. Оно очень большое. Длина его 25-30 метров, ширина 10-15 метров. Это укрепленное сооружение из бетона. Видимо, покрыто листами железа с защитной зеленой краской, – уточнил исследователь.

Границы сооружения видны на спутниковых снимках разных лет, сам бункер имеет четкие прямоугольные границы. Валентин Дегтерев приводит и точные координаты таинственного сооружения — 61°40'13.75«N, 59°21'32.30„E. К бункеру также нет никаких подъездных путей.