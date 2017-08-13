На перевале Дятлова радиолюбитель из Нижнего Тагила нашел объект, связанный с гибелью туристов

Он утверждает, что это военный бункер, где проводились испытания.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017
Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев с помощью карт и фотографий обнаружил непонятный объект около места, где погибли туристы Уральского политехнического института в 1959 году. По мнению исследователя, объект имеет прямую связь с трагедией в районе горы Отортен, сообщает Ura.ru.
Объект, по утверждению Дегтерева, напоминает бункер военного назначения.
– В районе перевала Дятлова в 10 километрах к югу от места гибели группы, судя по картам, есть заброшенное сооружение. Оно очень большое. Длина его 25-30 метров, ширина 10-15 метров. Это укрепленное сооружение из бетона. Видимо, покрыто листами железа с защитной зеленой краской, – уточнил исследователь.
Границы сооружения видны на спутниковых снимках разных лет, сам бункер имеет четкие прямоугольные границы. Валентин Дегтерев приводит и точные координаты таинственного сооружения — 61°40'13.75«N, 59°21'32.30„E. К бункеру также нет никаких подъездных путей.
- Таким образом, утверждает Дегтерев, "все становится понятным". Туристы оказались на склоне Отортена в тот момент, когда начались испытания, возможно, военного характера. Гибель туристов и попытки расследовать причины трагедии заставили владельцев объекта прекратить работы и законсервировать сооружение.
- О радиолюбителе Валентине Дегтереве известно, что в 2012 году он сообщал, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета АН-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников.