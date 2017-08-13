«Нарушаете конституционные права!» Жители Североуральска потребовали вернуть поезд Екатеринбург – Бокситы

Город уже четыре года живет без железнодорожной связи со столицей Среднего Урала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

В одном из самых северных городов Свердловской области Североуральске в минувшие выходные прошел митинг, на котором местные жители потребовали вернуть поезд Екатеринбург – Бокситы, отмененный еще в 2013 году. Митингующие, по итогам встречи, подготовили резолюцию, которую направили чиновникам различных уровней, в том числе – губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

– Решение об отмене железнодорожного пассажирского сообщения Екатеринбург – Бокситы в мае 2013 года является непродуманным решением, нарушающим конституционные права не только жителей нашего города, но и жителей всего северного куста городов Свердловской области, а именно Североуральска, Волчанска, Карпинска, Краснотурьинска и Серова, а также жителей, проживающих по маршруту движения поезда, – говорится в резолюции, которая опубликована на сайте Сев-Урал.Инфо.

Сейчас из этих городов в Екатеринбург можно уехать только на автобусах, что не слишком устраивает местных жителей. В областной центр для посещения больниц часто ездят пенсионеры и инвалиды, которые очень тяжело переносят 7-часовую поездку в автобусе.

– Мы считаем, что автобусное сообщение с областным центром крайне неудобно и альтернативой поезду не является. Мы имеем право на выбор и поэтому требуем восстановления железнодорожного сообщения Екатеринбург – Бокситы, так необходимого пассажирам с детьми, пенсионерам и жителям преклонного возраста, – продолжают авторы резолюции.

Всего в митинге за возвращение поезда приняли участие около 120 жителей Североуральска.