Не убираем далеко зонты: прогноз погоды в Екатеринбурге с 14 по 20 августа

Всю неделю в городе будет облачно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Понедельник

Температура воздуха днем не превысит +20 градусов, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ночью +11.

Вторник

Ясно, без осадков, температура поднимется до +25, ночью до +14.

Среда

К середине дня небо затянет облаками, днем до +22, вечером по данным gismeteo пройдет дождь. Ночью температура опустится до +12.

Четверг

День будет облачным, но теплым. Днем 17-20 градусов тепла, ночью +10.

Пятница

Утро выдастся ясным, а день пасмурным. Синоптики обещают +19 тепла днем, и +11 ночью.

Суббота

Первый выходной не порадует уральцев жаркой погодой. Весь день облачно, до +18 днем, +9 ночью.

Воскресенье

Последний день недели будет теплым, + 20 днем и облачно, ночью до +11.

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