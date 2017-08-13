«Почему мы должны расплачиваться своим здоровьем?»: жительница Екатеринбурга пожаловалась на шум у театра драмы

Такое обращение к омбудсмену поступило впервые.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на шум у театра драмы. Женщина живет по адресу 8 марта, 1, и написала письмо уполномоченному по правам человека Татьяны Мерзляковой.

– Мы постоянно становимся заложниками проводимых мероприятий на Октябрьской площади. Рядом находится пруд, а по закону физики вода увеличивает звук в разы. В мэрии этого никто не хочет принимать и учитывать, – говорится в письме.

В аппарате омбудсмена заявили , что раньше подобных заявлений туда не поступало. В свою очередь, Татьяна Мерзлякова направила письмо в Управление культуры города и обратила внимание на важность выполнения организаторами норм порядка в вечернее и ночное время.

– В соответствии со статьей 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Шум считается физически вредным воздействием, – сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Стоит добавить, что жители центра Екатеринбурга также жаловались на шум во время Ural Music Night.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!