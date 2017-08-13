Наверх
Подземный Екатеринбург: что скрывается под улицами города
17:16, сегодня
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за свалки на территории ботанического памятника
16:56, сегодня
"Почему мы должны расплачиваться своим здоровьем?": жительница Екатеринбурга пожаловалась на шум у театра драмы
16:45, сегодня
Выпавший из окна в Грузии екатеринбуржец в коме, но узнал голос дочери
15:36, сегодня
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии на Щербакова
15:25, сегодня
У "Дома Кино" насмерть разбился мужчина
14:56, сегодня
Процесс против экс-главы Верх-Исетского района подошел к финалу: трансляция из зала суда
14:10, сегодня
Грандиозная распродажа мягкой мебели
К октябрю на Макаровском мосту введут реверсивное движение
14:06, сегодня
В Свердловской области поезд сбил 19-летнего парня в наушниках
14:05, сегодня
Прокуратура уличила Ельцин Центр в нарушении закона
13:42, сегодня
ВТБ присоединился к новой льготной программе кредитования Министерства экономического развития РФ
Еще один отрезок улицы Мамина-Сибиряка закроют на месяц
13:40, сегодня
В Екатеринбурге алиментщик 13 часов не открывал дверь приставам
12:54, сегодня
Бывшего владельца "Банка24.ру" признали банкротом
12:18, сегодня
В преддверии зимы первоочередное внимание при капремонте многоквартирных домов будет уделено сетям теплоснабжения
Двое взрослых и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
12:18, сегодня
Смертельное ДТП под Сысертью: двое погибли, трое пострадали
11:48, сегодня
В Екатеринбурге три района остались без горячей воды
11:48, сегодня
МФРЦ - центр предоставления ритуальных услуг
ВТБ24 внедряет технологию речевой аналитики при работе с клиентами
11:45, сегодня
В Екатеринбург прислали 5 килограмм наркотиков в коробке с пазлами
11:26, сегодня1
"Нарушаете конституционные права!" Жители Североуральска потребовали вернуть поезд Екатеринбург – Бокситы
11:05, сегодня
ВТБ продлил прием сезонного вклада "Быстрый доход" до конца лета
В сгоревшей в Пионерском поселке машине нашли труп
10:50, сегодня
Областной Фонд капремонта обменялся передовым опытом с коллегами по всей России
10:10, сегодня1
В Краснотурьинске пассажирка мотоцикла попала в больницу с переломом позвоночника
10:07, сегодня
По каким причинам не приходят квитанции за капремонт
Ленина и Малышева "утонули" в утренних пробках
09:59, сегодня
Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года
09:32, сегодня
На перевале Дятлова радиолюбитель из Нижнего Тагила нашел объект, связанный с гибелью туристов
09:30, сегодня2
В Серове жильцы деревянного барака попали в огненную ловушку из-за решеток на окнах
09:08, сегодня
В Екатеринбурге пропала пенсионерка, которая "слышит голоса"
08:52, сегодня
Не убираем далеко зонты: прогноз погоды в Екатеринбурге с 14 по 20 августа
08:34, сегодня
На Эльмаше эвакуировали жилой дом из-за пожара в одной из квартир
08:20, сегодня
На эту и на ту набей себе тату: в Екатеринбурге прошел Уральский фестиваль татуировок
20:20, 13.08.2017
В Екатеринбурге горела квартира в многоэтажке на Софьи Перовской
20:17, 13.08.2017
"Гринпис" выпустил рекомендации для россиян, как правильно выбирать туалетную бумагу
19:50, 13.08.2017
Пермский журналист вызвал на бой драчуна, который ударил корреспондента НТВ в прямом эфире на День ВДВ
19:08, 13.08.2017
В Екатеринбурге появилась еще одна "Мисс": люди в погонах выбрали свою королеву
18:30, 13.08.2017
Турист из Екатеринбурга тяжело ранен в Грузии
17:01, 13.08.2017
Рецидивист украл сотовый телефон за 4 тысячи и снова сядет в тюрьму
15:03, 13.08.2017
"Проведи день с Автомобилистом!" В 17.00 завершится встреча фанатов с игроками хоккейной команды
14:11, 13.08.2017
"Учитель, руки прочь от русского царя!" У студии режиссера вывесили баннер с портретом Николая II
13:40, 13.08.20172
На трассе перед Екатеринбургом установят современные светильники
12:45, 13.08.20172
Пять человек пострадали в крупном ДТП под Каменском-Уральским
11:38, 13.08.2017
В Екатеринбурге температура воздуха днем сравнялась с ночной
11:08, 13.08.2017
Будут бить: в Екатеринбурге стартовал уральский фестиваль татуировки
10:03, 13.08.2017
Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года
18:15, 12.08.2017
"Имя помогает людям запоминать меня как личность": екатеринбуржец рассказал, зачем стал Люцифером
17:00, 12.08.20171
Шикарные девушки, сложная бачата, слезы и объятия родных: яркие моменты "Мисс Екатеринбург – 2017"
16:33, 12.08.2017
Ученые выяснили, что антибактериальное мыло опасно для здоровья
16:16, 12.08.20173
Несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды
15:29, 12.08.20171
"Машина есть, теперь надо получить права": 19-летняя "Мисс Екатеринбург-2017" Анастасия Каунова строит планы на будущее
15:00, 12.08.2017
Только без паники: что делать, если вы потерялись в лесу
14:55, 12.08.2017
В Свердловской области возросло число фиктивных браков
13:55, 12.08.20171
Мог отделаться штрафом: буйный водитель из Екатеринбурга получил 12 суток за ругань на улице
12:58, 12.08.2017

«Почему мы должны расплачиваться своим здоровьем?»: жительница Екатеринбурга пожаловалась на шум у театра драмы

"Почему мы должны расплачиваться своим здоровьем?": жительница Екатеринбурга пожаловалась на шум у театра драмы
16+
Фото: Wikipedia.org
Такое обращение к омбудсмену поступило впервые.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на шум у театра драмы. Женщина живет по адресу 8 марта, 1, и написала письмо уполномоченному по правам человека Татьяны Мерзляковой.

– Мы постоянно становимся заложниками проводимых мероприятий на Октябрьской площади. Рядом находится пруд, а по закону физики вода увеличивает звук в разы. В мэрии этого никто не хочет принимать и учитывать, – говорится в письме.

В аппарате омбудсмена заявили , что раньше подобных заявлений туда не поступало. В свою очередь, Татьяна Мерзлякова направила письмо в Управление культуры города и обратила внимание на важность выполнения организаторами норм порядка в вечернее и ночное время.

– В соответствии со статьей 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Шум считается физически вредным воздействием, – сообщили в пресс-службе омбудсмена.

  • Стоит добавить, что жители центра Екатеринбурга также жаловались на шум во время Ural Music Night.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 14.08.2017, 16:45
Тэги: Новости дня, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Мода Новый год Отношения Еда Сибирская язва Суд Кризис и санкции Дело Пьянкова Отдых Скорая помощь Экономика Авто Производство Тест Убийство Ирины Вахрушевой История успеха Дороги Видео Расстрел Религия Здоровье Смерть ЖКХ Свердловской области Грипп в Екатеринбурге Погода Женщины ВУЗ ДТП Лайфхак Обрушение крыши на Калинина Снос монастыря на Качканаре Искусство Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Убийство в Рахмангулово Шоу-бизнес Психология Знаменитости Голодовка в колонии Интервью Самолет Минобороны упал в Якутии Секс Транспортная реформа Скандал с Новиковым Происшествия Туризм ЖКХ Катастрофа Мультимедиа Бэби-боксы Горящие авто Выставки Ту 154 Екатеринбуржцы в разных странах ЗАГС Интернет Рейтинг Расписание Хоккей Необычное 9 мая Дорожные воины ИГИЛ Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Общественный транспорт Дети Школа МЧС Мужчины Бизнес Слухи Новости России Грипп Ловец покемонов Культура Высокие технологии Крушение самолета под Ростовом Криминал Позитив Истории 9 мая Недвижимость Свердловской области В Египте разбился самолет с российскими туристами Спорт Конкурсы Биатлон Приговор Лошагину Новости Семья Недвижимость Храм святой Екатерины Хэллоуин-2015 Приостановка полетов в Египет Мистика Мировые новости Музыка Жизнь в городе Развлечения Эксклюзив Горячее Дом-2 Корь Розыск Финансы Животные Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Доска позора Мотоциклы Расстрел на Депутатской Волейбол Личное Отключение света Уралмаш, Эльмаш Деньги Война ритуальных агентств Взятки Красота Экономия СМИ ГИБДД Военный репортаж Парковки Самолет Взрыв Растения Коллекторы Транспорт Фото В Екатеринбурге -40 градусов Гололед Медицина Пожар Статистика Политика История Екатеринбурга Репортаж Рецензия Скандалы Кто заработал Футбол Студенты Пусть говорят Опрос Ошибки врачей Строительство Новости дня Путин Ельцин-центр Образование ЧМ-2018 Баскетбол Афиша

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru