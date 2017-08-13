Сегодня обвинение запросит срок для бывшего главы Верх-Исетского района: трансляция из зала суда

Александр Бреденко не признал свою вину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Сегодня, 14 августа, в Верх-Исетском районном суде начались прения по делу бывшего районного главы Александра Бреденко, обвиняемого в получении взятки. Предполагается, что сегодня станет известно наказание, которое потребует прокуратура для экс-чиновника.

Александра Бреденко задержали на рабочем месте в февраля этого года. По версии следствия, Бреденко получил от индивидуального предпринимателя 150 тысяч рублей. По мнению следователей, за эти деньги чиновник способствовал бизнесмену в получении муниципального контракта, стоимость работ по которому составила 15 миллионов рублей. До начала процесса Бреденко находился под домашним арестом.

Бывший глава Верх-Исетского района свою вину не признал. Он утверждает, что его подставили, а деньги им были получены не в качестве взятки, а для покупки подарков сотрудницам к 8 марта.

НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания.

14.05. Процесс начинается.

14.12. Судья Екатерина Шопоняк спрашивает Александра Бреденко о составе его семьи. Он говорит, что семья состоит из трёх человек: 3-летний ребенок, жена и сам Александр Бреденко. Судья Екатерина Шопоняк спрашивает у подсудимого о доходах семьи, добавляя, что это может повлиять на вынесение приговора.

Доход Бреденко составлял порядка 120 тысяч руб. в месяц. Доход жены – не стабилен. Сбережений у семьи нет.

14.22. Адвокат Бреденко заявляет ходатайство, согласно которому на Бреденко со стороны стороны следствия оказывалось давление.

Сам Бреденко заявляет, что следователь приехал к нему домой.

- Оперуполномоченный Фаменко приехал ко мне домой. Он был с палочкой и сказал, что приехал ко мне домой несмотря на то, что находился на больничном. Он мне сказал, что если я не признаю вину в полном объеме, то они все равно ее докажут, при этом заменив статью 290 на более суровую. Я находился под домашним арестом и меня были должны доставлять в суд на автомобиле ГУФСИН, а не на личном автомобиле, к тому же, зачем оперативникам надо было приезжать ко мне домой, учитывая то, что он на больничном?

Однако суд ходатойство не принял.

14.28. Судья объявляет о начале требований. Гособвинитель зачитывает обвинительную речь, в которой еще раз перечисляет все обстоятельства, в ходе которых Бреденко были переданы 150 тысяч рублей от предпринимателя Перминова. После этого в кабинет главы администрации главы Верх-Исетского района вошли сотрудники ФСБ.

Гособвинитель рассказывает, что Перминов активно сотрудничал со следствием и сам обратился в ФСБ, после этого чекисты передали бизнесмену меченые купюры, которые и были изъяты позже.