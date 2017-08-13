Наверх
Брал предоплату и исчезал. В Екатеринбурге задержали мебельного мастера, который больше двух лет обманывал горожан
18:14, сегодня
В Чкаловском районе выбирают героев для настольной игры про Екатеринбург
19:37, сегодня
«Мэр – Куйвашев, а городу 170 с копейками»: НАША проверила, насколько хорошо уральцы знают историю своей столицы
19:23, сегодня
В Екатеринбурге будут судить владельца крупного автосалона, обвиняемого в мошенничестве
17:57, сегодня
С начала 2017 года факторинговый портфель ВТБ Факторинг в Екатеринбурге вырос на 60%
Подземный Екатеринбург: что скрывается под улицами города
17:16, сегодня
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за свалки на территории ботанического памятника
16:56, сегодня
"Почему мы должны расплачиваться своим здоровьем?": жительница Екатеринбурга пожаловалась на шум у театра драмы
16:45, сегодня
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
Выпавший из окна в Грузии екатеринбуржец в коме, но узнал голос дочери
15:36, сегодня
ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии на Щербакова
15:25, сегодня
У "Дома Кино" насмерть разбился мужчина
14:56, сегодня
Грандиозная распродажа мягкой мебели
Процесс против экс-главы Верх-Исетского района подошел к финалу: трансляция из зала суда
14:10, сегодня
К октябрю на Макаровском мосту введут реверсивное движение
14:06, сегодня
В Свердловской области поезд сбил 19-летнего парня в наушниках
14:05, сегодня
ВТБ присоединился к новой льготной программе кредитования Министерства экономического развития РФ
Прокуратура уличила Ельцин Центр в нарушении закона
13:42, сегодня
Еще один отрезок улицы Мамина-Сибиряка закроют на месяц
13:40, сегодня
В Екатеринбурге алиментщик 13 часов не открывал дверь приставам
12:54, сегодня
В преддверии зимы первоочередное внимание при капремонте многоквартирных домов будет уделено сетям теплоснабжения
Бывшего владельца "Банка24.ру" признали банкротом
12:18, сегодня
Двое взрослых и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
12:18, сегодня
Смертельное ДТП под Сысертью: двое погибли, трое пострадали
11:48, сегодня
МФРЦ - центр предоставления ритуальных услуг
В Екатеринбурге три района остались без горячей воды
11:48, сегодня
ВТБ24 внедряет технологию речевой аналитики при работе с клиентами
11:45, сегодня
В Екатеринбург прислали 5 килограмм наркотиков в коробке с пазлами
11:26, сегодня1
ВТБ продлил прием сезонного вклада "Быстрый доход" до конца лета
"Нарушаете конституционные права!" Жители Североуральска потребовали вернуть поезд Екатеринбург – Бокситы
11:05, сегодня
В сгоревшей в Пионерском поселке машине нашли труп
10:50, сегодня
Областной Фонд капремонта обменялся передовым опытом с коллегами по всей России
10:10, сегодня1
По каким причинам не приходят квитанции за капремонт
В Краснотурьинске пассажирка мотоцикла попала в больницу с переломом позвоночника
10:07, сегодня
Ленина и Малышева "утонули" в утренних пробках
09:59, сегодня
Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года
09:32, сегодня
На перевале Дятлова радиолюбитель из Нижнего Тагила нашел объект, связанный с гибелью туристов
09:30, сегодня2
В Серове жильцы деревянного барака попали в огненную ловушку из-за решеток на окнах
09:08, сегодня
В Екатеринбурге пропала пенсионерка, которая "слышит голоса"
08:52, сегодня
Не убираем далеко зонты: прогноз погоды в Екатеринбурге с 14 по 20 августа
08:34, сегодня
На Эльмаше эвакуировали жилой дом из-за пожара в одной из квартир
08:20, сегодня
На эту и на ту набей себе тату: в Екатеринбурге прошел Уральский фестиваль татуировок
20:20, 13.08.2017
В Екатеринбурге горела квартира в многоэтажке на Софьи Перовской
20:17, 13.08.2017
"Гринпис" выпустил рекомендации для россиян, как правильно выбирать туалетную бумагу
19:50, 13.08.2017
Пермский журналист вызвал на бой драчуна, который ударил корреспондента НТВ в прямом эфире на День ВДВ
19:08, 13.08.2017
В Екатеринбурге появилась еще одна "Мисс": люди в погонах выбрали свою королеву
18:30, 13.08.2017
Турист из Екатеринбурга тяжело ранен в Грузии
17:01, 13.08.2017
Рецидивист украл сотовый телефон за 4 тысячи и снова сядет в тюрьму
15:03, 13.08.2017
"Проведи день с Автомобилистом!" В 17.00 завершится встреча фанатов с игроками хоккейной команды
14:11, 13.08.2017
"Учитель, руки прочь от русского царя!" У студии режиссера вывесили баннер с портретом Николая II
13:40, 13.08.20172
На трассе перед Екатеринбургом установят современные светильники
12:45, 13.08.20172
Пять человек пострадали в крупном ДТП под Каменском-Уральским
11:38, 13.08.2017
В Екатеринбурге температура воздуха днем сравнялась с ночной
11:08, 13.08.2017
Будут бить: в Екатеринбурге стартовал уральский фестиваль татуировки
10:03, 13.08.2017
Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года
18:15, 12.08.2017
"Имя помогает людям запоминать меня как личность": екатеринбуржец рассказал, зачем стал Люцифером
17:00, 12.08.20171
Шикарные девушки, сложная бачата, слезы и объятия родных: яркие моменты "Мисс Екатеринбург – 2017"
16:33, 12.08.2017
Ученые выяснили, что антибактериальное мыло опасно для здоровья
16:16, 12.08.20173
Несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды
15:29, 12.08.20171

В Чкаловском районе выбирают героев для настольной игры про Екатеринбург

В Чкаловском районе выбирают героев для настольной игры про Екатеринбург
16+
Фото: "Типичный Екатеринбург"
Выборы персонажей подходят к концу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

В Чкаловском районе выбрали героев, один из которых станет персонажем настольной игры про Екатеринбург.
 
Это Садовница Тычинкина - хранительница Ботанического сада, эльфийская красавица, которая защищает деревья и цветы в Екатеринбурге, водила Колесилов, который изъездил все уральские дороги и при приближении которого в Екатеринбурге исчезают пробки, а улицы становятся широкими, и сноубордист Сгоркин-Улетаев, мастерски выполняющий трюки на своем родном Уктусе.
 
 
Голосование за персонажей для первой настольной игры про Екатеринбург идет все лето. Ранее выбрали героя в Верх-Исетском районе - Сталевара Огонькова, в Кировском районе им стал МС Шарташ, в Орджоникидзевском районе - принцесса Белла Башни, в Железнодорожном районе - Машинист Тутуев, в Кировском районе - Чиновник Делоделов, в Октябрьском районе - Веселиса Каруселькина.
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 14.08.2017, 19:37
Тэги: Развлечения
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Строительство Конкурсы Мотоциклы Биатлон Новости Авто Семья Скандалы Экономика Крушение самолета под Ростовом Недвижимость Деньги Транспорт Дети Пожар Отключение света Уралмаш, Эльмаш ЖКХ Сибирская язва Культура ГИБДД Спорт Расстрел на Депутатской Грипп Экономия Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Дом-2 Бэби-боксы Студенты Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Ельцин-центр Корь МЧС Коллекторы Гололед Расстрел Политика Истории 9 мая Отдых Розыск Развлечения ИГИЛ Высокие технологии Рецензия Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Смерть Лайфхак Горящие авто Ловец покемонов Мистика В Египте разбился самолет с российскими туристами Секс Искусство Медицина Храм святой Екатерины Самолет Минобороны упал в Якутии Знаменитости ДТП Интервью Транспортная реформа Голодовка в колонии Здоровье Необычное Религия Рейтинг Парковки Жизнь в городе Ту 154 Психология Бизнес Мировые новости Шоу-бизнес Скандал с Новиковым ВУЗ Футбол Дороги Путин Война ритуальных агентств Недвижимость Свердловской области Мода Репортаж Криминал Опрос СМИ Слухи Еда Екатеринбуржцы в разных странах Дело Пьянкова Снос монастыря на Качканаре Женщины Скорая помощь Музыка ЗАГС Обрушение крыши на Калинина Хоккей Финансы Новый год ЖКХ Свердловской области Хэллоуин-2015 В Екатеринбурге -40 градусов Расписание Военный репортаж Приостановка полетов в Египет Кризис и санкции Позитив Горячее Образование Кто заработал Доска позора ЧМ-2018 Грипп в Екатеринбурге Растения Баскетбол Взрыв Фото Катастрофа Туризм Статистика Тест Приговор Лошагину Убийство в Рахмангулово Общественный транспорт Волейбол Выставки История Екатеринбурга Самолет Пусть говорят Мужчины Видео Погода Дорожные воины Отношения Новости России Взятки Ошибки врачей Эксклюзив Новости дня Убийство Ирины Вахрушевой Мультимедиа Животные Школа История успеха 9 мая Производство Интернет Красота Суд Личное Происшествия Афиша

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru