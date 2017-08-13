В Чкаловском районе выбирают героев для настольной игры про Екатеринбург

Выборы персонажей подходят к концу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

В Чкаловском районе выбрали героев, один из которых станет персонажем настольной игры про Екатеринбург.

Это Садовница Тычинкина - хранительница Ботанического сада, эльфийская красавица, которая защищает деревья и цветы в Екатеринбурге, водила Колесилов, который изъездил все уральские дороги и при приближении которого в Екатеринбурге исчезают пробки, а улицы становятся широкими, и сноубордист Сгоркин-Улетаев, мастерски выполняющий трюки на своем родном Уктусе.

Голосование за персонажей для первой настольной игры про Екатеринбург идет все лето. Ранее выбрали героя в Верх-Исетском районе - Сталевара Огонькова, в Кировском районе им стал МС Шарташ, в Орджоникидзевском районе - принцесса Белла Башни, в Железнодорожном районе - Машинист Тутуев, в Кировском районе - Чиновник Делоделов, в Октябрьском районе - Веселиса Каруселькина.