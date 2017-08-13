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В Екатеринбурге алиментщик 13 часов не открывал дверь приставам

В Екатеринбурге алиментщик 13 часов не открывал дверь приставам
16+
Фото: ФССП Свердловской области
В суде он свою вину не признал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга столкнулись с упертым алиментщиком, который 13 часов не открывал дверь.

Виктор Б. 39 лет наотрез отказывался общаться с госслужащими, чем лишь усугубил свое положение.

– Только после того, как пасынок Виктора Б. предоставил доступ в квартиру, должник был задержан и препровожден в структурное подразделение, – сообщает пресс-служба ФССП.

Но даже в суде мужчина не признал свою вину и заявил, что не имеет постоянной работы и даже жилья, так как поссорился с женой.

  • В итоге мужчина отделался очередным административным штрафом.

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Олег Галимов, 14.08.2017, 12:54
Тэги: Новости дня, Дети, Деньги
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