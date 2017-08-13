В Екатеринбурге будут судить владельца крупного автосалона, обвиняемого в мошенничестве

Сумма ущерба от его действий составила 50 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

В Екатеринбурге направили в суд уголовное дело владельца автосалона, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в городском управлении МВД.

С сентября 2014 года по март 2015-го 33-летний владелец автосалона заключал с жителями Екатеринбурга и близлежащих городов договоры на продажу транспорта. Сотрудники автосалона убеждали клиентов, что продажей будут заниматься профессиональные менеджеры, а условия по договору - выгодные, так как транспорт будет выставлен на торговых площадках ведущих авторынков области.

Однако во время полицейской проверки выяснилось, что клиентов автосалона не знакомили с нюансами договора, один из пунктов которого гласил, что деньги от продажи автомобиля собственник мог получить только спустя 12 дней после продажи и только безналичными.

Собственники, передумавшие продавать автомобиль, могли получить его только спустя две недели. Кроме этого, менеджеры автосалона в некоторых случаях убеждали клиентов снижать цены на машины даже после фактической продажи, извлекая таким образом выгоду.в