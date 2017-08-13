В Екатеринбурге пропала пенсионерка, которая «слышит голоса»

При себе у нее нет ни документов, ни денег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

В прошедшую субботу, 12 августа, на Эльмаше пропала 59-летняя Наталья Ивановна Девятых. Последний раз ее видели, когда она выходила из своего дома в поселке Калиновка.

Наталья Ивановна была одета в голубую кофту, зелёный клетчатый халат, синие джинсы и зелёные кроссовки. С собой у нее был коричневый зонт.

Пенсионерка носит очки, ее рост 155 сантиметров, худая, с длинными седыми волосами.

С собой у женщины нет, ни денег, ни документов, ни телефона, ни проездного.

– У неё инвалидность, вторая нерабочая группа. Она состоит на учёте в психиатрическом отделении, неопасна, только если для себя. Она сидит на таблетках. А если их не пьёт, то слышит голоса и уходит, ей нужно всё время куда-то идти. Сейчас она уже обезвожена и обессилена, её должно трясти, - пишет E1 с ссылкой на родственников пропавшей.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Девятых Натальи Ивановны просьба позвонить по тел. 8-800-700-54-52 или организаторам поиска: +79058050222

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