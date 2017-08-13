В Екатеринбурге три района остались без горячей воды

На Среднеуральской ГРЭС идут аварийные работы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Центр Екатеринбурга, ВИЗ и Сортировка остались без горячей воды из-за аварийных работ на бойлере Среднеуральской ГРЭС.

В пресс-службе Екатеринбургской электросетевой компании отметили, что подача горячей воды ограничена частично, при этом ее температура понижена до 44 градусов. Ремонт бойлера на Среднеуральской ГРЭС, которая должна покрывать дефицит подпитки от Ново-Свердловской ТЭЦ, где также идет ремонт, планируется закончить к 16.00 понедельника.

ГРЭС должна обеспечивать подпитку до 4 800 тонн в час, однако на данный момент подпитка со станции составляет 1 600 тонн в час.