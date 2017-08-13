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В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за свалки на территории ботанического памятника

В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за свалки на территории ботанического памятника
16+
Фото: Wikimedia Commons
Сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за захламления ботанического памятника "Белоярский сосновый бор", сообщили в областной прокуратуре.
 
Во время прокурорской проверки выяснилось, что компания "Пилотех" арендовала участок "Белоярского соснового бора", который является особо охраняемой территорией областного значения, но не обеспечила надлежащего контроля за  ним. 
 
Кроме этого, было установлено, что бытовым мусором был захламлен не только бор, но и часть поселка Белоярский, житель которого и обратился в прокуратуру. 
  • После проверки возбудили уголовное дело по статье "Нарушение режима памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекших причинение значительного ущерба". 

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Маша Шмурыгина, 14.08.2017, 16:56
Тэги: Суд
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