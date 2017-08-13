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Выпавший из окна в Грузии екатеринбуржец в коме, но узнал голос дочери

Выпавший из окна в Грузии екатеринбуржец в коме, но узнал голос дочери
16+
Фото: vk.com/club15177104
На лечение ему требуется около миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.08.2017

Житель Екатеринбурга Сергей Ковалев, выпавший из окна отеля в Грузии, все еще в коме, но отреагировал на голос дочери. Как рассказала "Нашей Газете" подруга семьи Евгения, перевозить в России екатеринбуржца нельзя еще как минимум полтора месяца.

"Он молодец, держится"

Евгения, муж которой дружит с пострадавшим с самого детства, уточнила, что Сергей вместе с друзьями, женой и дочерью-подростком поехали в автопутешествие в Грузию. Так как они были дикарями, то никаких страховок не оформляли. Точно неизвестно, но есть вероятность, что у мужчины закружилась голова, когда он был на балконе, и он упал с шестого этажа отеля.

После происшествия его доставили в больницу Tbilisi Sea Hospital с многочисленными переломами и разрывом внутренних органов. На данный момент было проведено уже пять операций, состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

– Врачи делают все возможное, пока боятся делать прогнозы. Температура у него нормальная, показатели приходят в норму, он на ИВЛ, так как ему нельзя двигаться из-за многочисленных переломов ребер и таза. Он молодец, держится, – рассказала Евгения.

Состояние у 32-летнего екатеринбуржца тяжелое, его ввели в состояние искуственной комы. Но вчера Сергей отреагировал на голос дочери, даже попытался глаза открыть.

Жена останется рядом с ним

Сейчас друзья, жена и дочь Сергея живут в той же гостинице, где все произошло. Расследование происшествия произвели, криминального ничего не нашли.

– Сегодня на связь с моим мужем вышел Евгений Ройзман, обещал помочь семье с лечением и транспортировкой. По прогнозам врачей, в больнице Сергей должен провести минимум полтора месяца, перевозить его сейчас опасно. Мы организовали сбор средств, на сегодня было собрано 422 тысячи рублей, а всего требуется более миллиона: сутки в больнице обходятся в 25 тысяч. Друзья и жена также пытались обращатсья в посольство, но своего в Грузии у России нет, только через Швейцарию, в итоге никакой помощи получить не удалось, – уточнила Евгения.

Жалоб от жены и друзей на негатив со стороны грузинской стороны, врачей или персонала больницы, нет, к ним все относятся нормально.

13-летняя дочь с друзьями уедет в Екатеринбург, а его жена останется жить в Грузии и присматривать за Сергеем. Также как только узнали о происшествии, в Грузию выехал брат пострадавшего Степан. Близкие также создали в соцсетях группу поддержки Сергея Ковалева: его поддержали друзья, коллеги, знакомые.

– Мы вместе учились в УПИ, в одной группе, после окончания виделись раза три на встрече выпускников. Сергей очень добрый и веселый человек, ответственный. В том году вместе с семьей они ездили в Крым, также на машине с друзьями, обошлось без приключений, – рассказала знакомая Сергея Ирина.

  • Несчастный случай с Сергеем произошел в ночь с 8 на 9 августа, когда вся компания была в гостинице. После падения из окна его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Марина Подкорытова, 14.08.2017, 15:36
Тэги: Происшествия, Туризм, Жизнь в городе
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