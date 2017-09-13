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Билеты на ЧМ-2018: как екатеринбуржцам попасть на главное спортивное событие следующего лета

Билеты на ЧМ-2018: как екатеринбуржцам попасть на главное спортивное событие следующего лета
16+
Фото: Fifa.com
Корреспондент НАШЕЙ уже оформил заявку на сайте FIFA и делится опытом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

Сегодня с 12.00 (по московскому времени) на сайте FIFA.com/bilet начался прием заявок на покупку билетов на ЧМ-2018. Для любого желающего открылась возможность выбрать от 1 до 4 билетов на любой матч в любом из городов-участников.

Для того, чтобы подать заявку на получение билетов, на сайте вам понадобится ввести свои паспортные данные. Если вы хотите произвести оплату банковской картой, то ее данные нужно будет указать в самом конце подачи заявки.

Успеете ли вы купить билет?

Ответить на этот вопрос пока сложно.

Прием заявок продлится по 12 октября 2017 года. При этом не имеет значения, в какой день этого этапа вы подаете заявку: у всех заявок равные шансы, независимо от даты подачи. Разумеется, желающих попасть на стадионы будет больше, чем они способны вместить, поэтому тех, кто сможет раньше всех купить билеты, выберут путем случайной лотереи. Тут уже шансы 50 на 50.

Независимо от того, была ли заявка удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о ее статусе до 16 ноября 2017 года.

Второй период 1-го этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди через интернет. Там все будет по закону: "Кто успел – тот и съел".

Второй этап продаж

После Официальной жеребьевки Чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года, будет открыт 2-й этап продаж.

Он, как и 1-й этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (она пройдет с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Билеты, купленные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира.

Доставка билетов начнется не раньше апреля – мая 2018 года!

Виды билетов:

Билеты на определенный матч:

Билеты на любой отдельный матч турнира, от матча открытия до финала.

Пакеты билетов на определенный стадион:

В эти комплекты входят матчи группового турнира (кроме матча открытия), матчи 1/8 финала и матч за третье место, которые проводятся на выбранном стадионе.

Например: в пакет билетов на стадион "Лужники" входят 3 матча группового турнира и 1 матч 1/8 финала. Пакет не включает в себя матч открытия, полуфинал и финал.

Пакеты билетов на матчи определенной команды:

Комплекты билетов для болельщиков конкретной сборной. Пакеты билетов на матчи определенной команды включают от трех до семи матчей. Их можно приобрести только в ходе 1-го этапа продаж.

Цены на билеты:

С прайсом цен на билеты вы можете ознакомиться в недавней новости НАШЕЙ. Стоит отметить, что жители Екатеринбурга смогут попасть на матчи на Центральном стадионе за 1280 рублей, как и на матчи группового этапа в других городах.

Билеты для особой категории лиц: FIFA выделяет специальные билеты для болельщиков с инвалидностью, маломобильных лиц и болельщиков с избыточным весом.

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Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 14.09.2017, 14:54
Тэги: Футбол, Новости дня, СМИ
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