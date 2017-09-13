Больницы Свердловской области получат 35 новых машин скорой помощи

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017
Медицинские учреждения Свердловской области получат 35 новых автомобилей скорой помощи. Как сообщается на сайте правительства региона, все машины приобретены за счет областного бюджета.
Автомобили будут направлены в города Свердловской области: в Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Артемовский, Сысерть, Ирбит, Волчанск, Кировград, Краснотурьинск, Богданович, Ревду, а также в Областную клиническую больницу № 1 и Областную детскую клиническую больницу № 1.
– Я высоко ценю работу врачей, вы спасаете жизни людей и сегодняшнее обновление парка позволит делать это эффективнее и с большим комфортом для вас, – подчеркнул Евгений Куйвашев, который и вручил ключи от автомобилей больницам.
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