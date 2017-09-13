Десятки домов Екатеринбурга могут остаться без отопления из-за долгов

Управляющие компании задолжали полмиллиарда рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

Десятки многоквартирных домов Екатеринбурга могут остаться без отопления этой зимой. Всему виной многомиллионные долги пятидесяти управляющих компаний и ТСЖ перед предприятием «ЭнергосбыТ Плюс».

– «ЭнергосбыТ Плюс» уведомил АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» о невыдаче паспортов готовности домам к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов из-за долгов в 542,2 млн рублей, – сообщается на сайте компании.

Вот полный перечень должников

В Чкаловском районе:

УК «Чкаловская» (166,3 млн руб.),ООО "УК «РОДОНИТ»(14,3 млн руб.),ТСЖ «Родонитовая 32»(4,8 млн руб.),ООО "УК «РОЩИНСКАЯ»(6,2 млн руб.), ЖСК «РОЩИНСКИЙ-7.1»(4, 2 млн руб.),ТСЖ «Родонитовая 8»(4 млн руб.),ТСЖ "Уютный Дом»(1,3 млн руб),ООО «Екатеринбургское предприятие ЭКО»(2,6 млн руб.), ЖК «Металлист»(1,6 млн руб.),ЖК 183(1,5 млн руб.).

В Ленинском районе:

ООО УК «Ирюм» (22,7 млн руб.), ООО «Ремстройкомплекс»(46,6 млн руб.), ООО «УК «Жилой комплекс «Изумрудный»(8,8 млн руб.),ТСЖ «Парус»(1, 8 млн руб.), ООО «УК Стройжилсервис»(1,6 млн руб.).

В Железнодорожном районе:

ООО «УК «Стрела» (51,5 млн руб.), ООО «УК ЭКО» (6,4 млн руб.), ООО «УК «СЕВЕРКА»(14 млн руб.),ТСЖ «Подгорная, 6»(2,2 млн руб.),ТСЖ «ТЕХНИЧЕСКАЯ 48»(2 млн руб), ООО «УК «Гранит»(10,4 млн руб.).

В Октябрьском районе:

ООО «РЕМСТРОЙКОМПЛЕКС»(40,4 млн руб), ООО «УК «Шарташская»(8,3 млн руб.), ООО "Управляющая компания «Пионер»(5,6 млн руб.), ТСЖ «Авиаторов,12»(1,9 млн руб.),ТСЖ «Виктория»(1,4 млн руб.).

В Верх-Исетском районе:

ООО «Управляющая компания «Пионер»(16,3 млн руб.),ТСЖ «Токарей 24»(3 млн руб.), ООО «УК «СД-Эксплуатация»(6,3 млн руб.),ТСЖ «Южный-2»(4 млн руб.), ООО «УК «Сервико»(3,6 млн руб.), ТСЖ «Улица Московская,1»(1,5 млн руб.).

В Кировском районе без паспортов готовности к зиме остались дома управляющих компаний-должников ПЖЭК 210 (4,7 млн руб.),ТСЖ «Кедр»(6,3 млн рублей),ТСЖ «ОКРАИНА»(3,6 млн руб.),ПЖЭК № 135 (2,7 млн руб.), ООО «Прогресс-Урал»(2,7 млн руб.),ТСЖ«18 городок»(2 млн руб.),ТСЖ «Гагаринский»(1,4 млн руб.).

В Орджоникидзевском районе:

ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург»(7,6 млн руб.), ТСЖ «Эльмашевское»(6,4 млн руб.), ООО «УЖК Энергия»(4, 3 млн руб.), ТСЖ «Космонавтов 38 А»(3 млн руб.), ООО «УК «ЖКХ ЭЛЬМАШ»(2,6 млн руб.), ТСЖ «Космонавтов, 68» (1, 6 млн руб.), ООО «УК «Зеленый город» (16,8 млн руб.),ООО «УК «Перспектива» (4 млн руб.), ТСЖ «Девятка»(2 млн руб.), ТСЖ «Таганская-17»(1,7 млн руб.).

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