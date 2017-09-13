Глава минприроды Свердловской области получил нагоняй от Евгения Куйвашева за свалки в лесах

Алексей Кузнецов заявил, что в регионе сейчас 400 незаконных полигонов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

На данный момент в Свердловской области есть около 400 несанкционированных свалок мусора, при этом за 2016 год в регионе поймали лишь 15 нарушителей, которые их организуют. Такие цифры на заседании правительства Среднего Урала назвал глава министерства природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев остался недоволен представленными данными, а также тем, что нарушителям, в лучшем случае, грозит лишь 100 тысяч штрафа.

– Это не дело, в России сейчас идет год экологии, – подчеркнул глава региона. – В течение месяца прошу предложить мне эффективные способы борьбы с нарушителями, а также проработать вопрос с ужесточением наказаний.

После заседания правительства региона Алексей Кузнецов в разговоре с журналистами прикинул, какие меры могут помочь избавиться от нарушителей.

– Кто-нибудь слышал про промышленные отходы в наших лесах? Нет! Значит, мы говорим о твердых коммунальных отходах. Поэтому нужно понять, кто именно их вывозить в леса. Начнем с изучения работы управляющих компаний, дойдет вплоть до установки систем ГЛОНАСС в их машины, чтобы отслеживать, едут они на законный полигон или в ближайший лес, – рассказала министр природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Напомним, на прошлой неделе общественная организация "Зеленый патруль" назвала Свердловскую область самым "грязным" регионом страны.

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