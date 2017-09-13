Избирком Свердловской области утвердил итоги губернаторских выборов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017
Избирательная комиссия Свердловской области подвела окончательные итоги выборов губернатора, которые прошли 10 сентября.
В голосовании приняло участие 1 269 560 избирателей, что составляет 37,32 % явки. Итоги выборов были составлены исходя из результатов 80 избирательных комиссий.
За Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия") проголосовало 9,06% избирателей, за Алексея Парфенова (КПРФ)– 11,64%, за Игоря Торощина (ЛДПР) – 5,40%, за Константина Киселева (партия "Зеленые") – 4,62%.
Избранным губернатором стал Евгений Куйвашев – он набрал 62,16% голосов и победил, таким образом, в первом туре.
- Новый глава региона будет занимать свой пост в течение следующих пяти лет.
- Добавим, что Владимир Путин уже назначил встречу с победившими на выборах губернаторами.
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