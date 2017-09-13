Жители Екатеринбурга не спешат раскупать билеты на первые сеансы «Матильды»

Просмотр скандальной картины Алексея Учителя обойдется минимум в 150 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В кинотеатре "Салют" началась продажа билетов на фильм Алексея Учителя «Матильда». Ажиотажа, мягко говоря, не случилось.

– С утра еще никто не приходил и кроме вас пока билеты еще никому не продавала. Ленту в "Салюте" будут показывать 26 октября в зале № 1, рассчитанном на 250 мест. В этот день запланировано три сеанса: в 09.00, 15.00 и 19.00. Цены варьируются от 150 рублей на утренний показ до 200 рублей на вечерний, – цитирует JustMedia кассира кинотеатра.