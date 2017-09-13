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Жители Екатеринбурга не спешат раскупать билеты на первые сеансы «Матильды»

Жители Екатеринбурга не спешат раскупать билеты на первые сеансы "Матильды"
16+
Фото: Кинопоиск
Просмотр скандальной картины Алексея Учителя обойдется минимум в 150 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В кинотеатре "Салют" началась продажа билетов на фильм Алексея Учителя «Матильда». Ажиотажа, мягко говоря, не случилось.

– С утра еще никто не приходил и кроме вас пока билеты еще никому не продавала. Ленту в "Салюте" будут показывать 26 октября в зале № 1, рассчитанном на 250 мест. В этот день запланировано три сеанса: в 09.00, 15.00 и 19.00. Цены варьируются от 150 рублей на утренний показ до 200 рублей на  вечерний, – цитирует JustMedia  кассира кинотеатра.

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Олег Галимов, 14.09.2017, 13:17
Тэги: Новости дня, Искусство, Новости
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Горожанин14 сентября 2017, 14:16
А смысл сейчас покупать билеты, если кино только в конце октября и не один же раз покажут, смешные. Это же вам не гастроли именитого театра с единственным спектаклем.
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