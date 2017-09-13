Следователи выяснили, виноваты ли врачи в истощении ребенка из семьи вегетарианцев в Екатеринбурге

Полиция будет проверять родителей девочки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

Следователи СКР по Чкаловскому району разобрались, по какой причине девочка из семьи вегетарианцев была доведена до истощения. Как рассказал НАШЕЙ замруководителя следственного отдела по Чкаловскому району Артем Повериннов, скорее всего, родители слишком поздно обратились к врачам.

По словам представителей семьи, когда ребенку стало плохо, они сами пытались вылечить ее, но безуспешно. А после обратились в больницу, где девочку и довели до истощения врачи.

– Полученный вред здоровью девочки, сильная степень истощения связаны с определенным временем, этого не могло произойти за один день в больнице. Как утверждают родители, они обратились к врачам через день-два, но, как было установлено из медицинских документов, до такого состояния ребенка можно довести только за более длительный срок. С учетом этого в действиях врачей больницы, работа которых и проверялась, данных и противозаконных действиях врачей нет, дело рассматривалось в аспекте статей "Покушение на убийство" и противоправных действий специалистов, – отметили следователи.

Как уточнил Повериннов, в дальнейшем уже будет разбираться полиция по месту жительства семьи. А материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Полиция проверит, было ли умышленное бездействие родителей, которое могло привести к лишению ребенка жизни, или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, или оставление ребенка в опасности.

Сейчас ребенок выздоровел, возвращен в семью. Но если органы опеки усмотрят в действиях родителей опасность для жизни девочки, то в дальнейшем будет поднят вопрос и о лишении прав.